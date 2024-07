(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Genedrive PLC, en hausse de 36% à 3,80 pence, fourchette de 12 mois 1,21p-12,40p. reçoit la désignation de dispositif révolutionnaire de la part de la Food & Drug Administration américaine pour le kit Genedrive MT-RNR1 ID Kit. Ce kit est un test rapide sur le lieu de soins qui permet de dépister chez les nourrissons, dans le cadre de soins d'urgence, une variante génétique qui peut entraîner une perte auditive à vie lorsque les porteurs de la variante reçoivent certains antibiotiques. James Cheek, directeur général, déclare : "Les États-Unis constituent un marché intéressant pour ce test unique, étant donné la possibilité de sauver des centaines de personnes d'une surdité à vie et de réduire les coûts des litiges liés aux effets secondaires indésirables de l'utilisation d'antibiotiques chez les porteurs de la variante génétique, et compte tenu de leur taille, de leur taux de natalité, de leur utilisation des tests de diagnostic et de leur structure de remboursement". Le processus de désignation des dispositifs révolutionnaires de la FDA sera inestimable pour atténuer les risques liés à la conception d'études associées à la mise sur le marché américain d'un test novateur comme celui-ci, pour lequel il n'existe pas de dispositif prédictif sur lequel aligner les conceptions d'études".

AIM - LOSERS

Destiny Pharma PLC, baisse de 69 % à 2,66 pence, fourchette de 12 mois 2,00 pence-84,00 pence. La société de biotechnologie en phase clinique basée à Brighton, en Angleterre, se concentre sur le développement de nouveaux anti-infectieux. Elle propose de devenir privée pour poursuivre les opportunités de financement après avoir échoué à obtenir un partenaire de licence. Après s'être introduite pour la première fois en 2017 à la bourse AIM de Londres, la société a cherché un partenaire de licence pour son gel nasal post-chirurgical XF-73. "Je continue de croire que le XF-73 Nasal pourrait être un médicament hautement différencié pour les patients afin de prévenir les infections du site post-chirurgical. Le XF-73 Nasal a un potentiel de marché substantiel et représente une proposition commerciale attrayante", déclare Chris Tovey, président-directeur général. Destiny a fait progresser le développement du XF-73 et a conçu un programme de développement clinique de phase 3 "efficace". Cependant, après de nombreuses réflexions et conversations avec des partenaires potentiels, le conseil d'administration estime qu'il est "très improbable" que la société parvienne à conclure un accord de licence approprié à court terme. Il en va de même pour la capacité à lever des capitaux suffisants sur les marchés publics pour faire avancer le programme.

Vast Resources PLC, baisse de 31% à 0,11 pence, fourchette de 12 mois 0,11 pence-2,40 pence. La société minière a levé 600 000 GBP par le biais d'un placement de 600 millions d'actions au prix de 0,1 pence chacune. "Les liquidités nettes provenant du placement seront utilisées pour les coûts associés à la mise en œuvre du plan de réorganisation à Baita Plai afin de réduire les coûts de production et de combler le déficit à court terme des dépenses opérationnelles pendant que la société attend la clôture de la première tranche du refinancement structurel, et pour couvrir les obligations de l'entreprise à court terme et les besoins en fonds de roulement", déclare Vast Resources.

