Destiny Tech100 Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du fonds est de maximiser le rendement total du portefeuille, principalement en recherchant des gains en capital sur les actions et les investissements liés aux actions. Dans des conditions de marché normales, le fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés principalement actives dans le secteur de la technologie. Le Fonds investira dans des actions et des titres liés à des actions de ce qu'il estime être des sociétés émergentes à croissance rapide financées par du capital-risque et situées aux États-Unis. Le fonds peut également investir de manière opportuniste dans une sélection de titres de participation cotés en bourse aux États-Unis ou dans certaines sociétés non américaines qui répondent à ses critères d'investissement. Il concentre ses investissements dans des sociétés opérant dans un ou plusieurs secteurs du groupe des industries technologiques. Destiny Advisors LLC est le conseiller en investissement du fonds.