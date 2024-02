Deterra Royalties Limited est une société basée en Australie, qui gère et développe un portefeuille d'actifs de redevances sur une gamme de produits de base, principalement axés sur les métaux en vrac, les métaux de base et les batteries. Le portefeuille de la société comprend des redevances détenues sur la zone minière C, son actif principal, dans la région de Pilbara en Australie occidentale, ainsi que cinq redevances plus petites, dont Yoongarillup/Yalyalup, Wonnerup, Eneabba et St Ives. Ses principales activités d'investissement dans les redevances consistent à acquérir des redevances auprès de tiers et à fournir des financements à des sociétés de ressources naturelles en échange de redevances. Les projets de la société comprennent la zone minière C (MAC), les mines de sables minéraux Yoongarillup / Yalyalup, les sables minéraux Wonnerup, le projet aurifère St Ives et le projet Eneabba. MAC est située à environ 90 kilomètres (km) au nord-ouest de Newman Township dans la région de Pilbara en Australie occidentale, qui est une province de minerai de fer. MAC produit environ 145 millions de tonnes de minerai de fer par an.

Secteur Acier