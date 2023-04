Goldman relève l'objectif de Deutsche Bank à 19,50 euros - 'Acheter'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Deutsche Bank de 19,40 à 19,50 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Dans une étude publiée mercredi, l'analyste Chris Hallam a fait référence à la baisse plus importante que la moyenne du cours de l'action depuis début mars et l'a justifiée par les problèmes dans le secteur bancaire et les inquiétudes concernant un dépassement des problèmes de Credit Suisse. Dans le même temps, il reste confiant. Il a actualisé ses estimations et a intégré dans son modèle de valorisation des revenus globalement plus élevés dans la banque de détail et une marge plus importante compte tenu de la hausse des taux d'intérêt. En revanche, il a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour la banque d'investissement au premier trimestre, ainsi que ses estimations de rachats d'actions entre 2023 et 2026 et de taux de distribution des bénéfices à partir de 2024./ck/mis

Publication de l'étude originale : 04.04.2023 / 21:38 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

