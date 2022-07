Analyse - L'euro au plus bas depuis 20 ans place la BCE devant des choix coûteux

Laisser la monnaie chuter ferait grimper une inflation déjà record, augmentant le risque que la croissance des prix s'installe à un taux bien supérieur à l'objectif de 2 % de la BCE.

Mais se battre contre les plus bas niveaux de l'euro depuis 20 ans nécessiterait des hausses de taux d'intérêt plus rapides, ce qui pourrait ajouter à la misère d'une économie déjà confrontée à une possible récession, à des pénuries d'essence imminentes et à des coûts énergétiques extrêmement élevés qui réduisent le pouvoir d'achat.

La banque a jusqu'à présent minimisé la question, arguant qu'elle n'a pas d'objectif en matière de taux de change, même si la monnaie a son importance. Même les comptes rendus de sa réunion de politique générale de juin publiés jeudi n'indiquaient aucune préoccupation particulière. Mais les mouvements du marché sont désormais trop importants pour être minimisés.

"La faiblesse de l'euro renforce l'idée que la BCE est en retard sur la courbe", a déclaré Dirk Schumacher, responsable de la recherche macroéconomique européenne chez Natixis CIB. "Vu le niveau élevé de l'inflation, un euro plus fort serait plutôt utile car il fait baisser l'inflation."

L'euro est maintenant en baisse de 10 % par rapport au dollar cette année, même si la monnaie pondérée par le commerce n'a baissé que de 3,3 % jusqu'à présent.

Cela augmente le coût des importations, en particulier pour l'énergie et d'autres produits de base libellés en dollars, ce qui rend tout plus cher. Des études fréquemment citées par la BCE suggèrent qu'une dépréciation de 1% du taux de change augmente l'inflation de 0,1% sur un an et jusqu'à 0,25% sur trois ans.

PLUS DE FAIBLESSE ?

Le problème est que les fondamentaux économiques indiquent une faiblesse encore plus grande de l'euro.

Tout d'abord, la BCE et la Réserve fédérale américaine évoluent à des vitesses très différentes.

Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué qu'il était prêt à risquer une récession avec des hausses de taux surdimensionnées pour faire baisser l'inflation, la BCE continue de faire des pas de bébé pour dénouer la politique exceptionnellement facile de la dernière décennie, lorsque l'inflation était trop faible.

Elle relèvera ses taux pour la première fois ce mois-ci, mais ne prévoit de sortir le taux de dépôt du territoire négatif qu'en septembre, toute autre mesure étant assombrie par les risques de récession.

Les perspectives de la zone euro se sont tellement dégradées depuis la mi-juin qu'une hausse des taux a été exclue et que les marchés ne voient plus que 135 points de base de resserrement de la part de la BCE.

La Fed, qui a déjà relevé ses taux à plusieurs reprises, notamment de 75 points de base le mois dernier, devrait les augmenter de 180 points de base supplémentaires.

Cela permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices plus élevés de l'autre côté de l'Atlantique, ils déplacent donc leurs liquidités hors d'Europe et affaiblissent l'euro dans le processus.

Ensuite, l'énorme dépendance énergétique de la zone euro, principalement à l'égard du gaz russe, rend également l'économie plus vulnérable aux retombées de la guerre en Ukraine, un frein naturel à la monnaie.

"Face au risque imminent de récession - et l'euro étant une monnaie pro-cyclique - la BCE pourrait avoir les mains liées dans sa capacité à menacer de hausses de taux plus agressives pour défendre l'euro", a déclaré ING dans une obligation aux clients.

Enfin, la facture énergétique du bloc a fait grimper les coûts d'importation, le laissant avec un rare déficit de la balance courante. De telles sorties de fonds affaiblissent également la monnaie au fil du temps.

Comme chacun des 19 pays de la zone euro est touché différemment, le consensus sur tout repli risque également d'être difficile à atteindre.

Pour soutenir l'euro, la BCE pourrait signaler un resserrement plus agressif de sa politique, notamment une hausse de 50 points de base en septembre, et d'autres mesures en octobre et décembre.

Mais puisque les marchés s'attendent déjà à ces mesures, la BCE doit aussi, au moins en partie, correspondre au message de la Fed selon lequel la réduction de l'inflation l'emporte sur toutes les autres priorités, même si cela signifie renforcer une récession.

Un tel message, même s'il est favorable à l'euro, alimenterait probablement une chute des cours à la périphérie du bloc monétaire, ce qui susciterait des inquiétudes quant à la viabilité de la dette.

La BCE doit donc également déployer son programme d'achat d'obligations, déjà signalé, visant à limiter la hausse des coûts d'emprunt pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce.

"Spoiler : oui, la parité est en jeu", a déclaré Jim Reid de la Deutsche Bank.