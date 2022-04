Analyse - La plupart des banques réduisent les écarts de rémunération entre hommes et femmes au Royaume-Uni, UBS et Deutsche Bank font marche arrière

Depuis 2017, les entreprises britanniques de plus de 250 employés sont tenues de publier la différence entre le salaire et les primes de leurs employés masculins et féminins. Cette année, elles avaient une date limite fixée au 4 avril pour les divulgations jusqu'en avril 2021.

Plusieurs sociétés financières ont également publié cette année des données volontaires sur les rémunérations fondées sur l'origine ethnique - certaines, dont UBS, Aviva et M&G, pour la première fois. Lorsque les sociétés ont ventilé les données par groupe ethnique, le personnel noir a subi les plus grands écarts de rémunération.

L'exercice sur les salaires des hommes et des femmes a jeté un mauvais éclairage sur les services financiers du pays, qui sont essentiels à l'économie britannique mais aussi l'un de ses secteurs les plus inégalitaires.

Reuters a rassemblé les données sur les écarts de rémunération de 21 grandes institutions financières. Il en ressort un écart salarial moyen entre les sexes de 32,1 %, soit un peu plus de 1 % de moins que la moyenne de l'année précédente.

Malgré cette amélioration, l'écart est bien plus important que la moyenne de tous les employeurs britanniques, qui s'élevait à 14,9 % pour l'année se terminant en avril 2020.

"Étant donné l'importance du secteur pour le Royaume-Uni, il serait bien préférable que les services financiers soient en tête plutôt qu'à la traîne", a déclaré Ann Francke, PDG du Chartered Management Institute.

Les écarts de rémunération dans certaines branches britanniques de grandes banques d'investissement mondiales restent obstinément importants, ce que les institutions attribuent à la surreprésentation des hommes aux niveaux supérieurs.

Le géant de Wall Bourse, Goldman Sachs International, a une fois de plus affiché le plus grand écart de rémunération entre les sexes parmi les entreprises étudiées, les hommes travaillant pour la banque en Grande-Bretagne recevant en moyenne 51,3 % de plus en salaire horaire que les femmes.

Ce chiffre est en légère baisse par rapport aux 51,8% de l'année précédente.

"Je vous assure que si les progrès peuvent parfois sembler lents, notre programme de diversité et d'inclusion reste au premier plan", a déclaré Richard Gnodde, PDG de l'unité, au personnel dans un mémo lundi.

La Deutsche Bank et UBS ont toutes deux perdu du terrain, leurs écarts se creusant d'environ 1% respectivement à 33,4% et 29%.

La Deutsche Bank a déclaré qu'elle visait à ce qu'au moins 35% des postes de direction soient occupés par des femmes d'ici 2025, tandis qu'UBS a déclaré que les progrès ne seraient pas linéaires, mais qu'elle comptait atteindre ses objectifs à moyen et long terme.

L'assureur Admiral a été la seule société financière étudiée par Reuters à présenter un écart salarial inférieur à la moyenne britannique, à 14,4 %, bien que cet écart se soit élargi par rapport aux 12,8 % précédents.

L'analyse portait également sur Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Standard Chartered, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, PGMS (une unité de Phoenix), abrdn, Schroder Investment Management, St James's Place, Legal & General et Prudential.

ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION LIÉS À L'ORIGINE ETHNIQUE

Plusieurs des entreprises interrogées ont également divulgué volontairement des chiffres sur l'écart de rémunération en fonction de l'origine ethnique pour l'année se terminant en avril 2021, ce qui reflète l'attention accrue portée à l'inégalité raciale dans le secteur ces dernières années.

Quatre entreprises - UBS, NatWest, Lloyds et M&G - ont montré que les employés issus de minorités ethniques étaient en moyenne moins bien payés que leurs collègues blancs.

Aviva a montré l'inverse, tandis que les données de HSBC et Barclays montraient une quasi-parité.

Cependant, HSBC et Barclays ont fourni une ventilation supplémentaire qui a montré que les employés noirs gagnaient en moyenne beaucoup moins que les autres groupes ethniques.

Barclays a déclaré que les employés noirs de la banque avaient un écart de 19,2 %, tandis que HSBC a déclaré que l'écart était de 22,9 %.

Barclays et HSBC ont toutes deux déclaré que ces chiffres reflétaient la sous-représentation des employés noirs aux niveaux supérieurs et qu'elles avaient adopté des politiques pour tenter d'y remédier.

Le gouvernement a subi des pressions de la part des militants pour l'égalité afin de rendre obligatoire la déclaration de l'écart salarial ethnique pour les entreprises.

"Le fait de rendre obligatoire le rapport sur le genre nous a fait passer de trente à des milliers d'employeurs qui prêtent attention à l'inégalité - les personnes de couleur méritent la même attention", a déclaré Jemima Olchawski, directrice générale du groupe de défense des droits des femmes Fawcett Society.