Back to Zoom : Omicron pèse sur l'ardeur des banquiers d'affaires

Les banquiers d'affaires qui se sont précipités pour rencontrer leurs clients en personne après la mise à disposition des vaccins COVID-19 l'année dernière ont été contraints d'annuler ces rencontres au début de 2022, alors que la variante Omicron fait rage.

Selon les banquiers, l'impact sur les transactions ne sera pas aussi grave qu'en 2020, lorsque la pandémie a commencé et que l'activité mondiale de fusions et d'acquisitions a atteint son niveau le plus bas depuis trois ans. Ils s'attendent à ce que cette nouvelle vague soit de courte durée et ils ont pris l'habitude de conclure des transactions virtuellement grâce à des plateformes en ligne telles que Zoom.

Certains craignent toutefois de perdre la possibilité d'entretenir des relations sociales avec les cadres. Le moment est également mal choisi pour les banquiers qui espèrent obtenir de nouvelles missions, car de nombreuses grandes entreprises revoient leurs changements stratégiques en début d'année.

"Ma devise a toujours été la suivante : si je ne suis pas en face de mes clients, quelqu'un d'autre le sera. Mais je pense que nous vivons une époque différente. Si les gens veulent voyager, s'ils sont à l'aise pour le faire et s'ils prennent des précautions, je les y autorise", a déclaré Drew Goldman, responsable mondial de la couverture et du conseil en matière de banque d'investissement à la Deutsche Bank AG.

La plupart des entreprises américaines et Wall Bourse ont demandé à leurs employés de ne pas se rendre au bureau ce mois-ci, alors que les cas de COVID-19 aux États-Unis ne cessent de battre de nouveaux records quotidiens. Les vaccins ont permis d'éviter des hospitalisations et des décès, mais les infections ont bondi avec la variante Omicron.

D'autres secteurs, des soins de santé aux compagnies aériennes en passant par le commerce de détail, ont été durement touchés par Omicron. Mardi, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions https://www.reuters.com/article/worldbank-outlook-idCAKBN2JL1EU pour la croissance économique des États-Unis, de la zone euro et de la Chine et a prévenu que de nouvelles variantes du coronavirus et d'autres facteurs menaçaient la reprise des économies en développement.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley et d'autres grandes banques ont encouragé leur personnel à travailler à domicile pour limiter la propagation du virus. Certaines, comme Citigroup Inc, sont allées plus loin, en mettant en œuvre une politique du "pas de vaccin, pas de travail" pour pousser les employés à se faire vacciner complètement - en excluant les employés qui bénéficient d'un aménagement ou d'une exemption.

De nombreuses réunions en personne avec des banquiers ont été annulées par les entreprises elles-mêmes, selon des entretiens avec six banquiers d'investissement qui ont discuté de la question à condition de ne pas être identifiés, eux et leurs clients. Certains banquiers ont également annulé des réunions de leur propre initiative.

Il s'agit d'un revirement par rapport à l'année dernière, lorsque les PDG des banques, notamment Jamie Dimon de JPMorgan, David Solomon de Goldman Sachs et James Gorman de Morgan Stanley, ont exhorté les banquiers à utiliser des jets privés d'entreprise, si nécessaire, pour voyager et rencontrer des clients.

Les banques ont organisé des dîners somptueux et des rencontres avec des clients arrosés de vin. Certaines ont même récompensé leur personnel avec des primes basées sur le nombre de clients qu'ils rencontraient.

Cela a porté ses fruits. Selon Dealogic, la valeur des fusions et acquisitions dans le monde a dépassé les 5 000 milliards de dollars pour la première fois en 2021.

Comme lors de l'apparition de la pandémie en 2020, le bilan est plus lourd pour les jeunes banquiers, qui apprennent leur métier et développent des contacts en travaillant aux côtés de collègues plus expérimentés et en voyageant avec eux. Les restrictions liées à la distance sociale font qu'il est difficile pour eux de passer du statut de fantassin à celui de faiseur de pluie.

Compte tenu du rythme rapide de la vague Omicron, les banquiers espèrent être de retour au bureau et sur la route en février.

"Nous avons la possibilité de revenir à une situation plus normale, espérons-le, dans les deux prochaines semaines", a déclaré M. Goldman de la Deutsche Bank. (Reportage d'Anirban Sen à Bengaluru et de David French à New York ; édition de David Gregorio)