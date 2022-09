CVS va acheter Signify Health dans le cadre d'une transaction de 8 milliards de dollars

Les entreprises de soins de santé comme CVS se sont étendues au-delà de la gestion des prestations de santé et de pharmacie avec des acquisitions de groupes de médecins et de centres chirurgicaux ces dernières années.

"Nous avons été très clairs sur ce que nous recherchions dans l'expansion de nos services de santé, qu'il s'agisse de soins primaires, de l'habilitation des prestataires ou du domicile, et Signify Health remplit clairement deux cases : le domicile et l'habilitation des prestataires", a déclaré Karen Lynch, PDG de CVS, dans une interview.

Signify Health apporte à CVS, qui gère les pharmacies, les prestations pharmaceutiques et les régimes d'assurance Aetna, un réseau de 10 000 cliniciens qui fournissent des évaluations à domicile des besoins sanitaires et sociaux des patients.

CVS s'attend à ce que la transaction soit conclue au cours du premier semestre 2023 et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition soit "significativement" relutive pour les bénéfices.

CVS a déclaré qu'elle paierait 30,50 dollars par action pour la société, soit environ 7,6 milliards de dollars en capitaux propres ainsi qu'environ 400 millions de dollars en droits à la plus-value des actions.

M. Lynch a déclaré que les sociétés travailleraient avec les régulateurs qui examinent les transactions pour toute question antitrust.

"Nous ne sommes pas des concurrents. Nous n'avons pas de fonctions qui se chevauchent", a déclaré Lynch.

Les grandes fusions et acquisitions ont fait l'objet d'un examen antitrust intense et la réduction des coûts des soins de santé a été une mission stratégique importante pour l'administration Biden.

SIGNIFY HEALTH

Signify Health sert deux groupes de clients : une cinquantaine de régimes d'assurance maladie américains, dont la division Aetna de CVS et des rivaux tels que UnitedHealth Group Inc et des groupes de prestataires. UnitedHealth et Amazon Inc. font partie des entreprises qui étaient intéressées par Signify, a déclaré à Reuters une source familière avec les discussions.

Signify sert principalement les entreprises et les fournisseurs associés aux plans de santé Medicare Advantage, dans lesquels les assureurs privés fournissent des prestations de santé payées par le gouvernement aux personnes âgées de 65 ans et plus. Elle propose également des plans Medicaid pour les personnes à faibles revenus.

La société a déclaré qu'elle prévoit de servir 2,5 millions de personnes par le biais d'évaluations annuelles de santé en personne et virtuelles. Les visites se combinent à la technologie et aux analyses pour coordonner le suivi des soins et des services sociaux dans le but d'améliorer la santé des populations mal desservies et de réduire les coûts de santé, a déclaré Signify.

Le PDG de Signify Health, Kyle Armbrester, qui restera à la tête de la division, a déclaré que l'entreprise prévoit de s'étendre aux plans de santé commerciaux.

La société, qui est devenue publique au début de 2021, a connu des difficultés depuis son lancement en bourse et avait annoncé une restructuration plus tôt cet été. Des discussions sur le processus de vente ont été rapportées pour la première fois en août.

CVS a déclaré dans un communiqué que la société est "de plus en plus confiante" de pouvoir atteindre ses objectifs de bénéfices à long terme. Comme indiqué en décembre 2021, cela inclut une croissance annuelle élevée à un chiffre en 2023 et une croissance annuelle faible à deux chiffres en 2024.

New Mountain Capital, qui détient 60 % de Signify Health, a déclaré qu'elle prévoyait de voter en faveur de l'accord. CVS et Signify Health ont déclaré que leurs conseils d'administration respectifs avaient approuvé les transactions.

CVS a été conseillé par BofA Securities de Bank of America et Signify Health par Goldman Sachs et Deutsche Bank.