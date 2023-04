Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo, Alun John, Naomi Rovnick et Amanda Cooper à Londres vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1/ LE MOMENT DE LA MÉGA-CAPITALISATION

Le cœur de la saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis arrive la semaine prochaine, avec la publication des résultats de certaines des plus grandes entreprises.

Trois des quatre plus grandes entreprises américaines en termes de valeur boursière - Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Amazon - devraient publier leurs résultats, Microsoft et Alphabet mardi, et Amazon jeudi. La société mère de Facebook, Meta Platforms, est prévue entre les deux, mercredi.

Les valeurs technologiques et de croissance mégacapitales ont connu une résurgence générale en 2023 après avoir été malmenées l'année dernière, car les rendements du Trésor se sont modérés et les investisseurs ont gravité vers les grandes entreprises considérées comme ayant des bilans décrochés à la suite de la crise bancaire du mois dernier.

Leurs résultats mettront à l'épreuve cette dynamique des actions, ainsi que la dynamique globale du marché.

(Graphique : Les valeurs technologiques américaines regagnent du terrain - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/znvnbjybgvl/chart.png)

2/ UN NOUVEAU CHEF EN VILLE

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, préside sa première réunion de politique monétaire à la fin de la semaine. Il est de plus en plus probable que la politique ultra-dovish restera inchangée vendredi prochain, mais les économistes soulignent le risque non négligeable d'une nouvelle surprise.

Morgan Stanley MUFG, par exemple, estime ce risque à 20 %, même si elle déclare que son principal scénario est celui d'une absence d'action la semaine prochaine, après les commentaires répétés de M. Ueda au cours des dernières semaines, selon lesquels les paramètres de stimulation restent appropriés pour l'instant.

Des sources ont déclaré à Reuters que la banque centrale était favorable à l'idée d'apporter de nouvelles modifications à la politique controversée de contrôle de la courbe des taux qui a sapé la liquidité du marché avec ses achats massifs d'obligations, mais probablement à une date beaucoup plus tardive cette année.

Les entreprises japonaises, pour leur part, souhaitent que M. Ueda se concentre sur la stabilité du marché plutôt que sur les changements de politique, selon un sondage réalisé par Reuters.

(Graphique : L'énigme du YCC d'Ueda - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/akpeqnddlpr/chart.png)

3/ NE COMPTEZ PAS DESSUS

Le premier trimestre a été intéressant pour les banques. L'euphorie économique de janvier a été suivie d'un retour à la réalité en février, lorsque les investisseurs ont décidé que les taux augmenteraient probablement encore, mais que le monde éviterait la récession - un bon point pour les valeurs financières.

En mars, l'impact du resserrement des conditions de crédit s'est fait sentir. Deux créanciers américains de taille moyenne ont fait faillite, les clients ayant retiré leurs dépôts et pris la poudre d'escampette.

La situation a atteint le point d'ébullition avec le rachat, organisé à la hâte, du Crédit suisse par son concurrent UBS. À un moment donné, cette débâcle a fait perdre près de 180 milliards de dollars à la valeur des banques européennes. Le secteur s'est depuis redressé, mais il vaut encore 70 milliards de dollars de moins qu'avant l'effondrement de la Silicon Valley au début du mois de mars.

UBS, Deutsche Bank, Santander et Barclays sont quelques-unes des grandes banques qui publieront leurs résultats la semaine prochaine, ainsi que le chant du cygne du Crédit suisse.

(Graphique : Les banques européennes en dents de scie - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/mopakyxxwpa/chart.png)

4/ DEVINEZ QUI EST DE RETOUR ?

Les partisans de la hausse des devises européennes. Ils espèrent que les responsables politiques de la Banque centrale européenne feront des commentaires optimistes et que les données suggérant que la banque centrale pourrait maintenir les taux à un niveau plus élevé plus longtemps que la Réserve fédérale seront nombreuses.

Début avril, l'écart entre les taux du marché américain et ceux du marché européen a atteint son niveau le plus bas depuis de nombreux mois, en raison de la perspective d'une réduction des taux américains dans le courant de l'année, alors que les coûts d'emprunt en Europe doivent continuer à augmenter.

Ces attentes ont poussé l'euro, la livre et le franc suisse à des sommets plurimensuels, même si ce rallye pourrait s'essouffler à mesure que les marchés réévaluent la réalité des baisses de taux de la Fed.

Tout ce qui peut réduire l'attrait des rendements du dollar devrait contribuer à maintenir les monnaies européennes en bonne santé, du moins pour l'instant.

(Graphique : L'évolution de l'euro - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/egpbyqnnzvq/eur-usd-swap-new.png)

5/ SUR LE FIL DU RASOIR

Les perspectives pour les actions européennes sont sur le fil du rasoir, car une économie résiliente se heurte aux perspectives d'une inflation tenace et d'une politique monétaire plus stricte.

Les données du PIB du premier trimestre de la zone euro sont attendues le 28 avril. Les indicateurs de production analysés par le cabinet de conseil Capital Economics montrent que l'économie de l'Union s'est développée.

Les rapports sur l'inflation pour l'Allemagne et l'Espagne pourraient également révéler que les hausses de prix ont été soutenues et qu'elles sont persistantes.

Mais les turbulences du marché provoquées en mars par les faillites de banques américaines ne sont pas considérées comme susceptibles de dissuader la BCE d'augmenter ses taux. Goldman Sachs prévoit que le taux de dépôt de la zone euro atteindra 3,75 % d'ici juillet.

Les investisseurs en actions restent prudemment optimistes. L'indice STOXX 600 a gagné 2 % ce mois-ci.

Mais les entreprises de construction allemandes font état d'annulations de commandes et la confiance des consommateurs de la zone euro est faible. La croissance vigoureuse du premier trimestre ne signifie pas nécessairement que l'Europe est sortie d'affaire.

(Graphique : PIB de la zone euro vs STOXX 600 - https://www.reuters.com/graphics/EUROZONE-GDP/myvmojdqbvr/chart.jpg)