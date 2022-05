Citi en pourparlers pour acheter Deutsche Bank Mexico - Bloomberg Law

Citi prévoit de mettre en place une nouvelle unité locale dans le pays, et l'accord l'aidera à contourner un processus d'approbation plus long pour une nouvelle licence, selon le rapport.(https://bit.ly/3lGT9f4)

Les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient ne pas aboutir à un accord, ajoute le rapport. Toute vente nécessiterait une approbation réglementaire et Deutsche Bank conserverait la société de courtage qu'elle a relancée dans le pays plus tôt cette année, selon Bloomberg Law.

Citi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Deutsche Bank a refusé de commenter.

La banque a déclaré plus tôt cette année qu'elle se retirerait de son activité de banque de détail Citibanamex au Mexique, mettant fin à 20 ans de présence dans le pays qui était la dernière de ses activités de détail à l'étranger.