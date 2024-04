FRANCFORT (dpa-AFX) - Mauvais service client, problèmes lors de la conversion informatique de la Postbank, lenteur du paiement des prestations d'assurance : L'autorité de surveillance financière Bafin a reçu l'année dernière plus de plaintes de consommateurs contre des banques, des assureurs et des prestataires de services d'investissement que jamais depuis que l'autorité publie ses chiffres. Le nombre de plaintes a augmenté de 62 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 38 233 cas. Le mécontentement des clients des banques a été particulièrement important. "Une part importante des plaintes concernant des perturbations dans le service à la clientèle privée auprès des banques était imputable à un établissement financier", a expliqué lundi Christian Bock, directeur du service de protection des consommateurs du Bafin.

Dans le cadre d'un changement de système informatique, la Postbank a reçu l'année dernière de nombreuses plaintes de clients qui ne pouvaient plus accéder à leurs comptes ou se plaignaient de retards dans leurs financements immobiliers. Dans le cadre d'un changement informatique, douze millions de clients de la Postbank ont été regroupés sur une plateforme avec sept millions de clients de la Deutsche Bank en Allemagne. Depuis l'automne dernier, un représentant spécial mandaté par le Bafin surveille les progrès.

Selon la Deutsche Bank, les problèmes de la Postbank sont désormais réglés. "Fin mars, comme nous l'avions annoncé récemment, nous avons surmonté l'arriéré des processus critiques pour la clientèle, qui faisaient également l'objet des injonctions du Bafin, et nous continuons à travailler à des améliorations", a déclaré un porte-parole de la banque. "Même les nouvelles demandes de nos clients concernant ces processus sont en principe traitées dans les délais de service attendus". En même temps, la banque est consciente "que nous avons encore du travail à faire pour améliorer encore notre service à la clientèle et nos processus dans les mois à venir".

Les plaintes des clients de la banque ont augmenté de 87 pour cent

Au total, le nombre de plaintes déposées par les clients des banques auprès de l'autorité de surveillance financière a augmenté de près de 87 pour cent pour atteindre 27 536 cas. Depuis l'année 2018, les chiffres sont ici continuellement à la hausse. Selon les données, ce sont surtout des problèmes de résiliation de compte, des annulations dans le service clientèle, des attestations fiscales annuelles délivrées en retard ainsi que des frais non autorisés pour les contrats d'épargne-logement qui ont suscité le mécontentement des clients l'année dernière. Selon une décision de la Cour fédérale de justice de novembre 2022, les caisses d'épargne-logement n'ont pas le droit d'exiger de leurs clients des frais forfaitaires comme une rémunération annuelle, même pendant la phase d'épargne.

Les plaintes concernant les assureurs et les prestataires de services d'investissement se sont également multipliées. Bock a également attribué cela à la notoriété croissante du Bafin. "Entre-temps, beaucoup plus de consommateurs nous connaissent. Cela est notamment dû au fait que nous rendons compte de nos mesures de manière transparente", a expliqué Bock dans le "Bafin-Journal". "Mais nous avons aussi infligé quelques amendes élevées et fait connaître la nomination de représentants spéciaux". En outre, les propres activités de l'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bafin) dans les médias sociaux auraient contribué à sa visibilité.

"Davantage de consommateurs pensent donc : si je veux me plaindre de ma banque, de mon assureur ou de mon entreprise de services d'investissement, je peux le faire auprès du Bafin", a déclaré Bock. Toutefois, l'autorité de surveillance financière ne peut et ne doit pas trancher de manière contraignante les litiges individuels. "Dans ce cas, les tribunaux ordinaires sont les bons interlocuteurs, on peut également s'adresser à des médiateurs et à des organismes de conciliation".

Les assureurs dommages et accidents souvent difficilement joignables par téléphone

Selon le Bafin, les clients des assurances se sont surtout plaints de la lenteur du traitement des sinistres et de la lenteur du versement des prestations d'assurance. "Les assureurs dommages et accidents étaient en outre particulièrement souvent difficilement joignables par téléphone", a rapporté Bock. En ce qui concerne les assureurs-vie, les clients se sont plaints surtout du montant des prestations d'assurance. Le nombre de plaintes concernant les assurances a augmenté de plus de 20 % pour atteindre 7680 cas.

Chez les prestataires de services d'investissement, c'est souvent le service client qui a été critiqué. Selon les données, les clients se sont plaints de temps de réaction longs, de lettres de réponse insuffisantes ou de difficultés en rapport avec les transferts de dépôt. Le nombre de plaintes a augmenté de près de 18 % pour atteindre 2835. 182 plaintes ont été déposées contre des sociétés de gestion de capitaux (96 l'année précédente)./mar/DP/nas