DEUTSCHE BANK : JPMorgan revalorise

JPMorgan a relevé son objectifs de cours de 7 euros à 7,50 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Deutsche Bank après l'annonce des résultats du troisième trimestre. Ces derniers ayant été bien supérieurs aux attentes, le bureau d'études augmente son estimation de bénéfice par action ajusté 2020 à 0,32 € contre 0,16 € précédemment, principalement en raison de revenus plus importants et de provisions pour pertes sur prêts plus faibles.Il laisse inchangée sa prévision pour 2021 car la hausse des revenus est compensée par l'augmentation des coûts, tandis qu'il augmente sa prévision de BPA ajusté 2022 de 4% en raison de revenus plus élevés.