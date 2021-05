UBS a relevé son objectif de cours de 9,30 euros à 12,50 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Deutsche Bank. Le bureau d'études anticipe désormais une rentabilité des capitaux propres tangibles de 5,7% en 2022 contre 5,4% auparavant. Il a également réduit le coût des fonds propres de 11% à 10% en raison des améliorations opérationnelles, de la réduction des risques et de la hausse des résultats hors Banque de financement et d'investissement.