WASHINGTON (dpa-AFX) - La société de gestion de fonds de la Deutsche Bank DWS va payer un total de 25 millions de dollars à l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers (SEC) pour avoir fait de fausses déclarations sur des investissements "verts" et pour ne pas avoir mis en place des contrôles suffisants contre le blanchiment d'argent. Comme la SEC l'a encore annoncé lundi, DWS paie "pour avoir enfreint les directives anti-blanchiment d'argent et fait de fausses déclarations sur les investissements ESG". Pour régler ces accusations, DWS a accepté de payer 25 millions de dollars (23,5 millions d'euros).

Il avait été reproché à DWS d'avoir vendu des produits financiers dits verts comme étant plus "verts" qu'ils ne l'étaient en réalité. Ces accusations de "greenwashing" ont également fait l'objet d'enquêtes de la part des autorités de surveillance et des autorités pénales. L'enquête a été lancée par l'ancienne responsable du développement durable de la DWS, Desiree Fixler, qui a critiqué ouvertement son ancien employeur. La DWS avait rejeté ces accusations. ESG signifie Environment (environnement), Social (social) et Governance (bonne gestion d'entreprise) et doit indiquer le respect des aspects écologiques et sociaux dans les entreprises.

La SEC a déclaré que DWS n'avait pas mis en place de programme de lutte contre le blanchiment d'argent pour les fonds d'investissement. Elle a également fait de fausses déclarations concernant le processus d'investissement ESG. Sans admettre ou contester les constatations de la SEC, DWS a accepté de payer 6 millions de dollars US pour les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et 19 millions de dollars US pour les déclarations ESG erronées.

L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace considère comme un succès le fait que le "greenwashing" entraîne enfin des conséquences pénales : "L'amende élevée infligée à DWS par la puissante autorité américaine de surveillance financière SEC montre clairement que la tromperie des consommateurs sur les thèmes environnementaux n'est pas une peccadille", a déclaré l'expert financier Mauricio Vargas./sl/DP/he