Des femmes poursuivent la Deutsche Bank et JPMorgan pour leurs liens avec Epstein

Les femmes, qui n'ont pas été identifiées dans les documents déposés au tribunal, citent les lois fédérales américaines contre le trafic sexuel et demandent le statut de recours collectif, selon deux poursuites distinctes déposées devant le tribunal de district américain du district sud de New York.

"Nous pensons que cette plainte n'est pas fondée et nous présenterons nos arguments au tribunal", a déclaré la Deutsche Bank dans un communiqué.

Les représentants de JPMorgan ont refusé de commenter l'action en justice, rapportée pour la première fois par le Wall street Journal.

Epstein s'est tué dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center le 10 août 2019, alors qu'il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel. Son associée de longue date, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir aidé à recruter et à toiletter des jeunes filles mineures pendant au moins une décennie, déposant un appel en juillet.

Dans les poursuites déposées jeudi, les plaignants accusent les banques d'avoir "fourni le soutien financier nécessaire à la poursuite des activités de l'organisation internationale de trafic sexuel d'Epstein", en violation du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi américaine utilisée pour cibler les conspirations illégales et conçue à l'origine pour cibler le crime organisé.

"L'entreprise de trafic sexuel d'Epstein n'était pas possible sans l'aide et la complicité d'une institution financière - plus précisément, une institution bancaire - qui a donné à son opération une apparence de légitimité et un traitement spécial à l'entreprise de trafic sexuel, assurant ainsi son fonctionnement continu et l'abus sexuel et le trafic sexuel de jeunes femmes et filles", ont écrit les avocats du plaignant anonyme dans la poursuite de la Deutsche Bank.

Ces dépôts de plainte interviennent alors que New York a ouvert jeudi une période d'un an permettant aux victimes adultes d'abus sexuels de déposer des plaintes qui, auparavant, auraient été trop anciennes pour être prises en compte par les tribunaux.

En juin, un tribunal fédéral de Manhattan a statué séparément que la Deutsche Bank devait faire face à une poursuite distincte de la part d'un actionnaire qui alléguait que la banque avait dissimulé ses actions tout en faisant des affaires avec des clients riches et risqués comme Epstein.