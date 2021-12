Deutsche Bank : amende infligée par la BaFin

Deutsche Bank se maintient à peu près stable à Francfort, en dépit de la décision prise mardi par la BaFin, autorité de surveillance financière fédérale allemande, d'infliger une amende administrative de 8,66 millions d'euros à l'établissement bancaire.



'En tant que contributrice supervisée à l'EURIBOR (taux interbancaire de référence), la banque en un temps ne disposait pas de systèmes, contrôles et politiques efficaces au sens de l'Article 16(2)(a) de l'European Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011)', explique l'autorité.



La BaFin rappelle que cette régulation, qui a pour objet d'assurer des benchmarks valides et de prévenir des manipulations, impose aux contributeurs -fournisseurs de données pour la détermination des benchmarks- d'avoir en place des systèmes et contrôles efficaces.



