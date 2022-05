Deutsche Bank et Nomura acquittés en cour d'appel en Italie pour l'affaire Banca Monte dei Paschi di Siena

Une cour d'appel italienne a acquitté vendredi les 13 accusés, ainsi que la Deutsche Bank et Nomura, dans le cadre d'opérations sur produits dérivés qui, selon les procureurs, ont aidé Banca Monte dei Paschi di Siena à dissimuler des pertes dans l'un des plus grands scandales financiers d'Italie. Le verdict, lu au tribunal vendredi par la juge principale Angela Scalise, a annulé un jugement précédent dans l'affaire et annulé les saisies précédemment imposées à la Deutsche Bank et à Nomura Holdings pour 64,9 M€ et 88 M€, respectivement. Les juges de la cour d'appel ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de répondre.

Monte dei Paschi avait conclu un accord avec le tribunal sur cette affaire en 2016 pour un coût de 10,6 M€.

L'affaire portait sur deux transactions complexes de produits dérivés -- connues sous le nom d'Alexandria et de Santorini -- que Nomura et Deutsche Bank avaient arrangées pour Monte dei Paschi en 2009. Selon les procureurs, ces transactions ont permis à Monte dei Paschi, fondé en 1472 et quatrième prêteur d'Italie, de dissimuler plus de 2 Mds€ de pertes accumulées après l'acquisition coûteuse d'un rival plus petit en 2008.

Le scandale, ainsi que d'autres pertes subies par Monte dei Paschi pendant la crise de la dette de la zone euro, a menacé de déstabiliser le secteur financier italien et a contraint le prêteur basé à Sienne à demander un renflouement de 8 Mds€ en 2017, qui a donné à l'État une participation de 64 %.

Les trois banques et 13 accusés ont fait face à des allégations de fausse comptabilité et de manipulation du marché pour des événements qui ont eu lieu entre 2008 et 2012. Lors du procès initial en 2019, un tribunal de Milan a condamné les 13 accusés des trois banques. Tous les accusés ont toujours nié tout acte répréhensible et aucun d'entre eux ne devait purger une peine de prison avant que la longue procédure d'appel ne soit épuisée.