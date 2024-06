WASHINGTON (dpa-AFX) - La Réserve fédérale américaine (Fed) estime que les plus grandes banques américaines disposent d'un capital suffisant pour faire face à la crise. Les 31 établissements testés ont tous réussi le test de résistance annuel des régulateurs financiers, a annoncé la Fed mercredi à Washington. La Deutsche Bank et sa filiale américaine n'ont pas non plus rencontré de problèmes lors du test de résistance basé sur des scénarios de crise simulés. Chaque établissement est resté au-dessus de ses exigences minimales de fonds propres dans une récession hypothétique, a-t-on ajouté. Au total, les banques auraient perdu 685 milliards de dollars dans ce scénario, soit plus que lors du test de résistance de l'année dernière. Toutefois, la part des fonds propres de base durs (Common Equity Tier 1 capital - CET 1) n'aurait chuté qu'à 9,9 pour cent, soit bien plus que les 4,5 pour cent considérés comme la limite inférieure par les superviseurs. Les tests ont porté sur 31 banques ayant chacune un actif d'au moins 100 milliards de dollars.

Les superviseurs de la banque centrale veulent s'assurer, par ce test de résistance, que les prêts aux entreprises et aux ménages ne seront pas brutalement interrompus en cas d'effondrement des marchés financiers. Il fait suite à la crise financière de 2008 et vise à s'assurer que les banques sont prêtes à faire face à des situations d'urgence et qu'elles n'ont pas besoin d'être à nouveau sauvées par l'argent des contribuables. Pour ce faire, la Fed a examiné cette fois-ci si les réserves de capitaux étaient suffisantes pour faire face à des pressions extrêmes telles qu'une hausse de 10% du chômage, une chute de 40% des prix de l'immobilier commercial et une chute de 55% des valeurs mobilières. Pour de nombreuses grandes banques, l'examen annuel est essentiel pour déterminer si et dans quelle mesure elles peuvent distribuer de l'argent aux investisseurs par le biais de dividendes ou de rachats d'actions. A partir de vendredi après-midi (heure locale), elles pourront publier leurs plans de capitalisation.

En raison de la crise Corona, la Fed a examiné de près les bilans des banques au cours des dernières années et a parfois imposé des conditions strictes pour préserver les réserves d'argent. Ainsi, les rachats d'actions et les augmentations de dividendes étaient temporairement interdits ou soumis à des conditions strictes. La Deutsche Bank, avec ses activités américaines, a eu entre-temps du fil à retordre auprès des surveillants et a échoué plusieurs fois aux tests de résistance entre 2015 et 2018. Contrairement à leurs rivales américaines, les dividendes et les rachats d'actions des filiales d'établissements financiers étrangers ne dépendent pas des résultats des tests, mais les bénéfices distribués à leurs mères.