FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de la Deutsche Bank ont fortement progressé jeudi. Les analystes ont certes jugé les résultats de l'établissement plutôt médiocres en vue de la fin de l'année. Mais les perspectives et l'annonce d'une nette augmentation du dividende et des rachats d'actions ont pesé plus lourd dans la balance pour les investisseurs. En outre, Francfort prévoit de réaliser de nouvelles économies en réduisant ses effectifs.

Insensibles à leur faiblesse antérieure, les actions ont pris un bon départ sur Xetra et ont gagné jusqu'à cinq pour cent. A la mi-journée, elles affichaient une hausse de 3,5 pour cent à 12,46 euros. Ainsi, elles sont non seulement restées en tête du Dax, mais elles ont également réussi à retrouver une position positive au cours de cette année encore récente.

En 2023, l'établissement financier a gagné moins qu'un an auparavant, malgré une amélioration des affaires. A l'époque, un crédit d'impôt unique l'avait aidé. Les analystes craignaient un recul encore plus important du bénéfice. En outre, le bénéfice avant impôts a atteint en 2023 son niveau le plus élevé depuis 16 ans. Les revenus ont également augmenté.

Le dernier trimestre a été décevant en termes de chiffre d'affaires et de coûts, a souligné Anke Reingen de la banque canadienne RBC. Elle a toutefois reconnu que les attentes avaient déjà baissé. L'expert d'UBS Mate Nemes a parlé d'une fin d'année mitigée.

L'augmentation des revenus prévue par la banque jusqu'en 2025 est cependant plus importante que prévu. Les actionnaires en profiteront également : le dividende devrait passer de 30 centimes d'euro par action un an plus tôt à 45 centimes d'euro par action. D'ici fin juin, 675 millions d'euros supplémentaires devraient être restitués aux actionnaires par le biais de rachats d'actions. Pour l'exercice 2025, le conseil d'administration vise un dividende d'un euro.

Les ambitions pour l'année à venir promettent un potentiel de hausse des estimations, a salué l'analyste de RBC Reingen. En ce qui concerne les nouvelles réductions de coûts annoncées, elle a toutefois rappelé, tout comme Kian Abouhossein de la banque américaine JPMorgan, que les paroles de Francfort devaient maintenant être suivies d'actes. Après avoir réduit les coûts de 1,3 milliard d'euros l'an dernier, le patron de la Deutsche Bank, Christian Sewing, veut maintenant économiser 1,6 milliard d'euros supplémentaires./gl/bek/stk