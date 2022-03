Deutsche Bank gonfle les primes des collaborateurs de 13%

Francfort (awp/afp) - Deutsche Bank a de nouveau gonflé l'enveloppe des primes versées à ses équipes en 2021, de 13%, après avoir dégagé un bénéfice record en dix ans et sur fond de guerre des talents.

La première banque allemande a alloué une enveloppe de 2,1 milliards d'euros (2,15 milliards de francs suisses) de prime à ses salariés, contre 1,9 milliard d'euros en 2020, qui marquait une hausse de 29%, selon le rapport annuel publié vendredi.

Les quelques 7.200 salariés dans la banque d'investissement ont obtenu près de la moitié du pactole, soit une moyenne supérieure à 140.000 euros par tête.

Cette division a dégagé l'an dernier un résultat imposable de 3,7 milliards d'euros, contribuant à la majeure partie du meilleur résultat du groupe obtenu lors de la décennie passée.

A l'avenir, Deutsche Bank compte recruter ses talents de manière "ciblée" et les payer "en fonction de leurs compétences", a déclaré M. Sewing jeudi en présentant les objectifs de l'institut à l'horizon 2025.

Le patron de la banque s'était inquiété en février de "la guerre de plus en plus intense pour les talents et l'évolution des salaires dans l'industrie" financière, lors de la présentation des résultats préliminaires de la banque, confirmés vendredi.

Sa propre rémunération s'est élevée en 2021 à 8,8 millions d'euros, en hausse de 18% sur un an, et dont un quart environ sera versé les années à venir.

L'an dernier, 520 salariés de l'établissement - sur près de 83.000 - ont perçu une rémunération totale d'un million d'euros ou plus, dont quatre comprise entre 9 et 11 millions d'euros.

afp/lk