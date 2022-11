Plus de la moitié des investisseurs (53 %) considèrent le changement climatique comme le facteur le plus important affectant leurs décisions d'investissement, contre 47 % l'an dernier, selon les résultats de l’enquête ESG 2022 de Deutsche Bank réalisée par le CIO de sa Banque privée auprès de 900 clients. Menée pour la deuxième année, le sondage démontre que davantage de clients (78 %) sont préoccupés par l'impact négatif du changement climatique sur l'économie mondiale, contre 74 % en 2021.



L'enquête révèle également que les clients sont disposés à choisir des investissements ESG mieux notés, même si le rendement financier potentiel est inférieur. En effet, 42% des investisseurs ont déclaré qu'ils choisiraient une société avec une notation ESG AAA avec un rendement annuel attendu de 4%, plutôt qu'une société CCC avec un rendement attendu de 8%.



Les questions environnementales restent la priorité absolue. Dans toutes les tranches d'âge et parmi les hommes et les femmes, davantage d'investisseurs (50 %) considèrent les questions environnementales (pilier E) comme les plus importantes dans les investissements ESG, contre 46 % l'année dernière. Ensuite, 28 % placent la Gouvernance (pilier G) en tête de liste, comme l'année dernière. L'accent mis sur E et G s'est fait au détriment des questions sociales (pilier S) qui ont chuté à 23 %, contre 27 % en 2021