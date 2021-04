Deutsche Bank : bond du bénéfice net au premier trimestre

Deutsche Bank a annoncé mercredi que son bénéfice net avait bondi au premier trimestre, en raison principalement de la bonne tenue de son pôle de banque d'investissement (BFI).



La première banque allemande a fait état ce matin d'un bénéfice net trimestriel d'un milliard d'euros contre 66 millions un an auparavant, une performance largement supérieure aux attentes du marché.



Il s'agit de son meilleur bénéfice trimestriel publié en sept ans.



Dans son communiqué, le groupe indique que ses provisions pour pertes sur crédits se sont limitées à 69 millions au cours du trimestre, ce qui représente une baisse de 86% par rapport aux 506 millions d'euros du premier trimestre 2020.



Autre bonne nouvelle, Deutsche Bank a annoncé la constitution d'une charge de dividende de 300 millions d'euros.



'La perspective de moindres provisions constitue un élément positif au niveau de l'activité et la nouvelle concernant le versement d'un dividende supérieur aux attentes envoie un signal relativement encourageant sur les perspectives', estiment ce matin les analystes de RBC.



Un avis visiblement partagé par les investisseurs, qui portaient l'action Deutsche Bank en hausse de plus de 5% mercredi matin à la Bourse de Francfort.



