Deutsche Bank : potentiel de hausse estimé par un analyste

RBC a relevé vendredi son opinion sur le titre Deutsche Bank de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance', avec un objectif de cours accru de 11,5 à 14 euros.



Dans une note de recherche, le broker met en évidence la décote de presque 50% que le titre du groupe bancaire allemand affiche en termes de ratio cours/actif net par rapport à la moyenne du secteur, un niveau historiquement haut alors que sa rentabilité s'est significativement améliorée.



'Deutsche Bank a réalisé d'indéniables progrès structurels, et pourtant son cours de Bourse s'est dévalorisé vis-à-vis du secteur', souligne RBC.



'Compte tenu de son exécution et de l'amélioration de sa rentabilité (en comparaison d'attentes qui étaient certes faibles), nous pensons que cette situation est injustifiée', poursuit le courtier canadien.



Selon lui, le niveau de cours actuel implique un profil risque/rendement faisant apparaître un potentiel haussier de 40%, qu'il qualifie de 'séduisant'.



