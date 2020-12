Deutsche Bank : signature d'un accord avec Google

L'unité 'cloud' d'Alphabet a conclu un accord pluriannuel avec le géant bancaire allemand Deutsche Bank, qui poursuit ses efforts pour combler l'écart avec le leader du marché Amazon.



Cet accord permettra à la Deutsche Bank d'utiliser les données 'plus efficacement' et à fournir un environnement flexible permettant de fournir rapidement de nouveaux produits et services, a déclaré Google Cloud.



Les services comprennent également des options de libre-service mobile et des recommandations basées sur l'intelligence artificielle, a déclaré le groupe.



Dans le cadre de l'accord, plusieurs cas sont déjà à l'étude, notamment une interface unifiée et intuitive permettant aux clients de détail en Allemagne de visualiser la gamme de produits de la Deutsche Bank et de la Postbank.



Google et la Deutsche Bank travaillent également à l'amélioration de la plate-forme Autobahn de la DB, son service électronique pour les entreprises et les institutions, en vue de recommandations plus personnalisées.



Cet accord comprend également la sélection de start-ups et de fintechs prometteuses qui sont capables de soutenir les objectifs de la banque en matière de clientèle et de transformation, a déclaré Google Cloud.



