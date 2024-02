(nouveau : déclarations de la conférence de presse sur les suppressions d'emplois, les problèmes de la Postbank et l'objectif de rendement ; réaction actuelle du cours sur Deutsche Bank et DWS)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une baisse de son bénéfice, la Deutsche Bank veut supprimer beaucoup plus d'emplois que prévu : Au total, environ 3500 emplois devraient être supprimés d'ici la fin de l'année prochaine, a annoncé jeudi le plus grand établissement financier d'Allemagne. Ce chiffre comprend la suppression de 800 emplois déjà annoncée en avril, a expliqué le président du groupe Christian Sewing lors de la présentation du bilan à Francfort. Le message sur les économies prévues a été bien accueilli à la bourse.

L'action de la Deutsche Bank a parfois progressé de cinq pour cent dans la matinée. A la mi-journée, elle était toujours en tête du Dax avec une hausse d'environ 3,7 pour cent. Elle a ainsi plus que compensé les pertes de cours enregistrées depuis le début de l'année.

La banque veut surtout supprimer des emplois dans les domaines qui ne sont pas directement liés aux clients. Le réseau de distribution en Allemagne doit être rationalisé, les processus internes doivent être simplifiés et automatisés. Le directoire veut ainsi économiser 1,6 milliard d'euros supplémentaires. A la fin de l'année dernière, le groupe comptait 90 130 emplois à temps plein dans le monde.

L'an dernier, la Deutsche Bank a enregistré un recul de son bénéfice net. Le bénéfice revenant aux actionnaires a baissé d'environ 16 pour cent à 4,2 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient toutefois à un recul nettement plus important, la banque ayant profité l'année précédente d'un crédit d'impôt unique de plusieurs milliards provenant de ses activités américaines.

Avant impôts, l'établissement a réalisé en 2023 un bénéfice de près de 5,7 milliards d'euros, le plus élevé depuis 16 ans. C'est pourquoi Sewing a dressé un bilan positif : la banque a connu une croissance plus forte que prévu. Les revenus - c'est-à-dire l'ensemble des recettes - ont augmenté de six pour cent pour atteindre environ 28,9 milliards d'euros. D'ici 2025, ils devraient passer à environ 32 milliards, soit une croissance plus forte que celle prévue jusqu'à présent.

L'année 2024 a "commencé très fort", a déclaré Sewing. Selon lui, la banque est sur la bonne voie pour atteindre l'année prochaine un rendement de plus de dix pour cent sur les fonds propres matériels. L'année dernière, il n'était que de 7,4 pour cent.

Comme d'autres établissements financiers, la Deutsche Bank a profité en 2023 de la hausse mondiale des taux d'intérêt. Les actionnaires doivent participer à cette évolution positive : Le dividende doit passer de 30 centimes d'euro à 45 centimes d'euro par action, soit un total d'environ 900 millions d'euros. La banque veut restituer 675 millions d'euros supplémentaires aux actionnaires d'ici fin juin par le biais de rachats d'actions. Le bénéfice par action augmentera ainsi mathématiquement. Pour l'exercice 2025, le directoire vise un dividende d'un euro par action.

Les problèmes de la filiale du groupe, la Postbank, ne sont toujours pas totalement résolus. Dans le cadre d'un changement de système informatique, les plaintes des clients s'étaient multipliées, ceux-ci ne pouvant plus accéder à leurs comptes par moments ou se plaignant de retards dans les financements de construction. L'autorité de surveillance financière Bafin a envoyé un surveillant spécial dans les locaux de la banque. Contrairement à ce que le président du groupe Sewing avait laissé entrevoir à l'automne, tous les problèmes n'ont pas pu être résolus avant la fin de l'année 2023.

Jeudi, Sewing a déclaré qu'il s'attendait à ce que les équipes "dans les processus liés à la clientèle (a) aient terminé au premier trimestre 2024 les processus et les choses qui manquent et que nous n'avons pas encore nettoyées". Il a de nouveau reconnu des erreurs : "Nous avons déçu les clients de la Postbank, nous n'avons pas fait un bon service". Selon lui, le chaos à la Postbank a coûté jusqu'à présent 40 millions d'euros à la banque.

Chez la filiale DWS également, le changement des systèmes informatiques ne fonctionne pas comme prévu initialement. La société de fonds de placement veut se détacher de sa maison mère pour de nombreux processus administratifs - dans la mesure où elle peut le faire elle-même et à moindre coût. En automne, le directeur de DWS, Stefan Hoops, avait reconnu que le projet informatique prendrait plus de temps et coûterait beaucoup plus cher que prévu. Alors que le projet devait coûter environ 100 millions d'euros l'année dernière, il s'attendait à des coûts supplémentaires de ce montant pour 2024.

Malgré l'afflux d'argent de plusieurs milliards, le bénéfice de DWS a diminué l'année dernière : en raison de la baisse des revenus et du renouvellement de l'IT, l'excédent a baissé de cinq pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 567 millions d'euros. Pour 2024, Hoops s'attend à un afflux plus important de fonds de la part des clients.

Sur le marché boursier, les nouvelles de DWS ont été mal accueillies : L'action DWS a perdu plus de cinq pour cent à la mi-journée et a ainsi été la plus grande perdante de l'indice des petites valeurs SDax. Les analystes se sont montrés déçus par les chiffres d'affaires du quatrième trimestre.

La Deutsche Bank, actionnaire majoritaire de DWS, peut en tout cas se réjouir d'une distribution de bénéfices exceptionnellement élevée. Le fournisseur de fonds a annoncé pour l'année écoulée, outre un dividende régulier de 2,10 euros par action, un dividende exceptionnel de 4 euros par titre. Au total, la distribution s'élève ainsi à un peu plus de 1,2 milliard d'euros - dont la part de Lowen revient à la Deutsche Bank