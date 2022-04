Exclusif - Les entreprises et les banques russes pourraient récolter les fruits de la radiation des certificats de dépôt.

La manne potentielle est due aux frais que les banques émettrices de certificats de dépôt peuvent contractuellement facturer aux investisseurs lorsqu'ils annulent le produit.

On ignore combien les entreprises et les banques pourraient gagner ou si les banques factureront les frais et risqueront de mettre en colère les investisseurs qui disent que ce serait injuste étant donné les circonstances extraordinaires qui ont été déclenchées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toutefois, les frais pourraient potentiellement se traduire par des centaines de millions de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les données relatives aux frais fournies par les sources.

Assailli par les sanctions occidentales, Moscou se prépare à radier des bourses étrangères les certificats de dépôt des sociétés russes et à les convertir en titres russes locaux, dans le but de réduire le contrôle des étrangers sur ces sociétés.

Les certificats de dépôt sont des certificats émis par une banque représentant des actions d'une société étrangère négociées sur une bourse locale. Ils permettent aux investisseurs de s'intéresser aux actions étrangères dans leur propre région géographique et leur propre fuseau horaire.

Il existe plus de 30 certificats de dépôt sur des sociétés russes, dont Gazprom, Rosneft, Lukoil et Norilsk Nickel, émis par BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan, entre autres, et négociés sur les marchés américains et européens.

Selon les accords standards, les certificats de dépôt peuvent être annulés par l'émetteur ou l'investisseur. Lorsque cela se produit, l'investisseur reçoit généralement des espèces provenant de la vente des actions sous-jacentes, bien qu'il ait le droit de prendre la garde des actions à la place.

Les banques facturent des frais d'administration, généralement autour de 0,05 $ par reçu, qui peuvent être partagés avec les sociétés, ont indiqué deux sources.

Si Moscou retire les certificats de dépôt russes de la liste, les banques devront annuler les produits. Les banques pourraient toujours facturer les frais, même si on leur a forcé la main, selon trois sources.

Par exemple, un investisseur dans Rosneft possédant 150 millions de certificats de dépôt représentant le même nombre d'actions de la société pourrait devoir payer 7,5 millions de dollars en frais d'annulation, selon les calculs de Reuters.

Les vastes sanctions occidentales pourraient rendre difficile pour les banques le transfert de l'argent vers certaines sociétés.

Quoi qu'il en soit, certains investisseurs affirment que les frais ne devraient pas s'appliquer. Un gestionnaire d'actifs mondial a déclaré à Reuters que si la Russie adopte la loi de radiation, il ne devrait pas y avoir de frais car les investisseurs n'auraient pas le choix en la matière. Les deux autres sources, cependant, disent que les banques doivent toujours couvrir leurs frais.

BNY Mellon, Deutsche Bank, JPMorgan et Citigroup ont refusé de commenter. Les sociétés russes n'ont pas répondu à un courriel de Reuters demandant un commentaire.

GEL DU MARCHÉ

Lorsque les sanctions occidentales ont frappé les actions russes à partir de fin février, la bourse de Moscou a fermé et la banque centrale russe a interdit aux étrangers de transférer des actions hors de leurs comptes de dépôt. Elle a également interdit aux étrangers de vendre des actions russes.

Ces restrictions ont rendu presque impossible pour les banques d'annuler les reçus à la demande des investisseurs désireux de réduire leur exposition à la Russie.

Les restrictions imposées aux dépositaires ayant été récemment levées, BNY Mellon, Citi et JPMorgan ont recommencé à traiter les annulations. Mais comme les banques étrangères ne peuvent toujours pas vendre les actions, les investisseurs doivent en prendre la garde à la place. Pour ce faire, les investisseurs ont besoin d'un compte en Russie, ce dont beaucoup ne disposent pas.

Par conséquent, beaucoup d'investisseurs sont susceptibles de conserver les reçus pour le moment, selon trois personnes.

De nombreux investisseurs s'inquiètent toutefois de la facture de radiation que la Russie prépare.

Outre les frais de radiation potentiels, les investisseurs s'inquiètent de ce qui se passera s'ils ne peuvent pas ouvrir un compte de dépôt local.

Dans une obligation aux clients, JPMorgan a déclaré que les clients pourraient être en mesure d'ouvrir un compte russe dans certaines circonstances non spécifiées si la nouvelle loi est adoptée.