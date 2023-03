Faillite de SVB: l'Allemagne ne voit pas de menace pour la stabilité financière

BERLIN (awp/afp) - L'Allemagne minimise lundi les craintes de contagion de la faillite de la banque SVB aux Etats-Unis au moment où la panique gagne les marchés financiers, réveillant le spectre de la précédente grande crise financière de 2008.

La nervosité est palpable sur les marchés financiers après l'intervention dimanche des superviseurs américains pour garantir l'accès des clients à leur argent déposé à la banque californienne après une vague de retraits bancaires.

Les titres des banques allemandes plongent lundi à la Bourse de Francfort, Deutsche Bank perdant plus de 5% et sa rivale Commerzbank plus de 10% à mi-journée.

La situation est assez sérieuse pour susciter en Allemagne une réunion lundi du "comité de crise" de la Bundesbank, la Banque centrale, qui n'a pas souhaité commenter la situation.

Pareil comité s'était réuni dans la période suivant le crack financier causé en 2008 par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers.

Mais le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, a déclaré de son côté qu'il ne voyait pas de comparaison avec cette crise mondiale.

"Je ne pense pas que nous soyons dans une situation similaire à celle de l'époque", a-t-il déclaré lors d'un point de presse régulier.

"La situation critique de la branche allemande de la Silicon Valley Bank (SVB) ne constitue pas une menace pour la stabilité financière", car elle n'a "pas une importance systémique", a déclaré en matinée la Bafin, gendarme du secteur financier allemand.

La Bafin a toutefois ordonné le gel des activités de la succursale allemande de SVB, basée à Francfort, en raison du "risque pesant sur l'exécution des obligations envers ses créanciers".

Cette succursale existe depuis 2018 sans offrir d'activité de dépôt. Le total de ses actifs s'élevait à un peu moins de 790 millions d'euros à la fin de l'année 2022, précise la Bafin.

"Choc" pour les startups

Concrètement, la banque est frappée d'une "interdiction de vente et de paiement" et les "relations avec la clientèle" sont suspendues, a détaillé la Bafin.

Ces mesures sont prises le temps que l'évolution des activités de SVB soit "clarifiée" aux Etats-Unis, a ajouté l'organisme.

En France, le ministre de l'Economie Bruno le Maire a lui aussi affirmé qu'il ne voyait "pas de risque de contagion" pour les banques françaises.

Les répercussions de la faillite de SVB sur le secteur technologique sont aussi surveillées de près. SVB se targuait d'avoir pour clients "près de la moitié" des entreprises technologiques et des sciences du vivant financées par des investisseurs américains.

Il s'agit d'un "choc (...) ayant un impact direct sur la scène des technologies innovantes et des startups, même au-delà des frontières américaines", a estimé dans un communiqué, Niklas Veltkamp, membre de la direction de Bitkom, association allemande des entreprises du numérique.

"Les entreprises technologiques d'Europe et d'Allemagne sont également concernées ici - que ce soit par le biais de relations commerciales directes ou indirectes, par exemple avec des investisseurs en capital-risque", ajoute-t-il, espérant que les répercussions pourront être contenues grâce à la "réaction rapide des autorités américaines".

afp/jh