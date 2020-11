Fatiguée de Trump, la Deutsche Bank ne sait pas trop comment faire pour couper les ponts

La Deutsche Bank détient environ 340 M$ de prêts en cours avec la Trump Organization, le holding du Président des Etats-Unis, actuellement supervisé par ses deux fils, selon les documents déposés par Donald Trump auprès de l'Office of Government Ethics des Etats-Unis en juillet et une source importante au sein de la banque. Les trois prêts, qui portent sur des propriétés de Trump et commencent à arriver à échéance dans deux ans, sont en cours de remboursement et garantis personnellement par le Président, selon deux responsables de la banque.

Au cours de réunions tenues ces derniers mois, un comité de gestion de la Deutsche Bank, qui surveille les risques de réputation et autres pour le prêteur dans la région Amériques a discuté des moyens de débarrasser la banque de ces derniers vestiges de la relation, ont déclaré deux sources internes à Reuters.

La banque a, au fil des ans, prêté à Trump plus de 2 Ms$, a indiqué l'un des responsables. Parmi les idées évoquées lors des réunions : vendre les prêts sur le marché secondaire. Mais cela n'a pas été retenu. La Deutsche Bank a refusé de commenter. L'organisation Trump n'a pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que la Maison Blanche.

Dès les années 1990

La banque allemande, qui a commencé à prêter à Trump à la fin des années 1990, a été entraînée dans des enquêtes du Congrès et autres sur les finances du magnat de l'immobilier devenu politicien et sur ses prétendues connexions avec la Russie. Les enquêtes et la mauvaise presse, considérées par un cadre supérieur comme un "sérieux dommage collatéral", tombent mal pour un établissement qui a sérieusement besoin de redorer son blason après avoir été compromis dans plusieurs opérations litigieuses. Elizabeth Warren, membre démocrate de la commission bancaire du Sénat, a précédemment demandé une enquête sur la Deutsche Bank concernant ses contrôles sur le blanchiment d'argent et a exigé des réponses du prêteur sur sa relation avec Trump et sa famille. Elle a déclaré à Reuters qu'elle avait l'intention de continuer à faire pression pour qu'une enquête soit menée au sein de la prochaine administration.

Président ou plus ?

L'issue des élections pourrait accélérer les choses. Si le Président républicain perd et que les démocrates prennent le contrôle de la Maison Blanche et du Congrès, les cadres supérieurs de la Deutsche Bank pensent que les enquêtes du Congrès qui se sont enlisées dans une bataille judiciaire sur l'accès aux dossiers financiers de Trump pourraient être relancés. Dans ce scénario, cependant, les dirigeants de la Deutsche Bank pensent qu'ils auront également plus de liberté pour traiter les prêts et mettre fin à leur relation avec Trump.

Les prêts, qui concernent le terrain de golf de Trump à Miami, et des hôtels à Washington et Chicago, sont montés de telle façon que l'organisation Trump n'a eu à payer que les intérêts jusqu'à présent. Ils arrivent à échéance en 2023 et 2024 alors que le contexte sectoriel est actuellement très difficile, c'est un euphémisme. Les dirigeants de la Deutsche Bank ne s'inquiètent pas outre mesure de la capacité de M. Trump à rembourser les prêts, étant donné les garanties personnelles du Président et le temps qu'il reste avant qu'ils n'arrivent à échéance. Mais la DB pense que si M. Trump n'est plus en fonction, leur tâche serait facilitée pour disposer de ces prêts.