Les fonds spéculatifs ont investi dans les valeurs bancaires et financières au rythme le plus rapide depuis un an, a indiqué Goldman Sachs dans une note, juste à temps pour atteindre les sommets des indices bancaires européens et américains.

Les valeurs financières d'Amérique du Nord, d'Europe et des marchés émergents d'Asie ont été parmi les secteurs les plus recherchés la semaine dernière pour la deuxième semaine consécutive, selon la note retraçant les transactions des fonds spéculatifs pour la semaine qui s'est achevée vendredi.

L'indice STOXX Europe 600 banks (.SX7P) a augmenté de 8,3 % depuis le début de l'année et se trouve actuellement à son plus haut niveau depuis 2019.

L'indice bancaire Dow Jones a progressé de 6,6 % depuis le début de l'année.

Les fonds spéculatifs ont pris des positions longues dans les banques et les sociétés de marchés de capitaux, abandonnant les paris courts. Les sociétés de crédit à la consommation ont vu les fonds spéculatifs ajouter des positions longues. Une position courte reflète l'anticipation d'une baisse du prix d'un actif.

Les fonds spéculatifs étaient toujours en position nette courte sur les compagnies d'assurance, selon la note.

Les actions bancaires ont fortement chuté en mars de l'année dernière après la faillite du prêteur régional américain Silicon Valley Bank. Ce mois-là, les actions de la Deutsche Bank ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur et l'indice bancaire européen a enregistré sa pire performance mensuelle depuis la pandémie.

Depuis, les cours des actions des banques européennes et américaines ont grimpé en flèche, avec un gain de 60 % pour UBS et de près de 70 % pour UniCredit et Deutsche Bank.

Le bureau de courtage de Goldman Sachs, qui sert les fonds spéculatifs, indique que ses clients sont en position longue, mais qu'ils détiennent très peu de positions dans les sociétés financières par rapport aux autres actions mondiales. (Reportage de Nell Mackenzie ; rédaction d'Amanda Cooper et de David Evans)