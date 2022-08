L'Union Pacific déclare que les volumes du troisième trimestre sont en hausse grâce à l'amélioration du personnel et à la réduction de la congestion.

Les chemins de fer américains, submergés par des arriérés de commandes et des volumes plus élevés au cours des derniers mois, ont été encore plus touchés par les contraintes de travail et les obstacles opérationnels qui ont forcé les sociétés à réduire les stocks d'exploitation.

En juillet, l'Union Pacific a demandé aux expéditeurs de réduire volontairement leurs stocks, car le chemin de fer prévoyait de retirer du réseau entre 2 et 4 % de ses propres wagons, mais il fait maintenant marche arrière, selon M. Hamann.

"Nous sommes encouragés par l'amélioration constatée au niveau de la fluidité et de la disponibilité des équipes et nous avons commencé à remettre en service certains wagons entreposés", a déclaré M. Hamann, lors de la conférence sur les transports de la Deutsche Bank.

Les actions de la société - qui relie les ports de la côte ouest aux terminaux clés tels que Chicago - étaient en hausse d'environ 1% dans les échanges de l'après-midi.