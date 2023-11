BERLIN (dpa-AFX) - La directrice de l'association fédérale des consommateurs, Ramona Pop, a vivement critiqué le projet de suppression à grande échelle de succursales de la Postbank. La nouvelle de la fermeture de près de la moitié des succursales sonne comme une "moquerie" pour les clients de la Postbank, a déclaré Pop aux journaux du groupe de médias Funke (jeudi). "Au vu des problèmes massifs et persistants de la banque en ligne au cours des derniers mois, la Deutsche Bank devrait enfin améliorer son service client au lieu de l'affaiblir en fermant des succursales".

Dans sa filiale Postbank, la Deutsche Bank veut fermer au cours des deux prochaines années jusqu'à 250 des 550 agences Postbank actuelles, comme l'avait annoncé récemment le chef de la clientèle privée Claudio de Sanctis.

Lors de la migration informatique vers la Deutsche Bank, la Postbank et la banque de financement de la construction DSL-Bank ont rencontré des problèmes considérables. Les données de quelque douze millions de clients de la Postbank ont été transférées vers les systèmes informatiques de la Deutsche Bank. Certains clients n'ont donc pas pu accéder à leurs comptes et le service clientèle était difficilement joignable. Pop a de nouveau demandé à la Deutsche Bank de résoudre rapidement les problèmes de la Postbank et d'indemniser les clients lésés de manière non bureaucratique.

Selon des données antérieures de la Fédération allemande des consommateurs, environ 1700 plaintes de clients de la Postbank et de la DSL-Bank ont été déposées depuis le début de l'année. Entre janvier et septembre 2023, cela représente déjà presque trois fois plus de plaintes que sur l'ensemble de l'année précédente. Rien qu'au troisième trimestre, l'association de consommateurs a enregistré plus de 1100 plaintes concernant les deux banques./als/DP/zb