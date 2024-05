FRANCFORT (dpa-AFX) - L'ancien directeur de la Postbank, Frank Strauß, est mort. Strauß est décédé "soudainement et de manière inattendue" la semaine dernière à l'âge de 54 ans, a annoncé dimanche la Deutsche Bank. Le manager a été président du directoire de la Postbank pendant six ans et, après l'intégration de l'établissement de Bonn dans le secteur de la clientèle privée de la Deutsche Bank, il a été membre du directoire du plus grand établissement financier allemand pendant deux ans.

Frank Strauß a passé une grande partie de sa vie professionnelle au sein du groupe Deutsche Bank. Après sa formation d'employé de banque à Iserlohn, il est arrivé à Francfort en 1995, où il a occupé différents postes de direction au sein de la Deutsche Bank et de sa filiale d'alors, la Deutsche Bank 24. En 2006, il a pris la direction du secteur de la clientèle privée et commerciale sur le marché national allemand.

En 2011, Strauß a rejoint la Postbank en tant que directeur des ventes et a pris la présidence du directoire de l'établissement un an plus tard. De 2017 à 2019, il a fait partie du directoire du groupe Deutsche Bank et a dirigé la banque de détail et d'entreprise, d'abord conjointement avec Christian Sewing, puis seul à partir d'avril 2018, après la nomination de ce dernier au poste de président du directoire.

"Le décès beaucoup trop précoce de Frank Strauß me remplit de consternation et de profonde tristesse, tout comme de nombreux collègues de la Deutsche Bank", a déclaré Sewing, cité dans le communiqué de la banque. "En près de 30 ans à la Deutsche Bank et à la Postbank, il a rendu de grands services, notamment à notre activité de clientèle privée."/ben/DP/he