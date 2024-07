Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque privée (33,2%) ; - banque d'investissement, de financement et de marché (31,7%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ; - banque d'affaires (26,7%) ; - gestion d'actifs (8,2%) ; - autres (0,2%). A fin 2023, Deutsche Bank AG gère 622 MdsEUR d'encours de dépôts et 473,7 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 432 agences dans le monde.