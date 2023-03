La Commission européenne va proposer des règles sur les promesses publicitaires vertes

BRUXELLES (dpa-AFX) - Selon les défenseurs des consommateurs, les règles envisagées sur les promesses écologiques devraient s'appliquer à tous les produits. La Commission européenne doit présenter ce mercredi une loi contre l'écoblanchiment. Cela devrait permettre aux consommateurs de mieux savoir si un produit commercialisé dans le respect du climat est réellement moins ou pas du tout nuisible au climat et à l'environnement. "Il est important que les règles s'appliquent à tous les groupes de produits, de la bouillie pour bébé à la lotion de lavage. La protection des consommateurs et de l'environnement doit être prise au sérieux par tous les fabricants", a déclaré Ramona Pop, directrice de la Fédération allemande des associations de consommateurs (vzbv), à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

C'est une bonne chose que la Commission européenne veuille enfin mettre un terme à l'écoblanchiment, a déclaré Mme Pop. Pendant trop longtemps, les consommateurs ont été induits en erreur par des revendications, par exemple sur les emballages, concernant des produits prétendument écologiques. "La réglementation européenne doit maintenant être adoptée rapidement avant les élections européennes et être mise en œuvre dans tous les États membres", a-t-elle déclaré.

Selon la Commission, les nouvelles règles doivent permettre aux consommateurs d'obtenir des informations fiables sur la durabilité des produits. Il ne s'agit pas d'informations obligatoires, mais de déclarations volontaires des entreprises sur les produits et les organisations. Selon une étude réalisée par l'Autorité en 2020, plus de la moitié des informations sur la performance climatique des produits étaient vagues, trompeuses ou non fondées.

Dans le même temps, les règles devraient également profiter aux entreprises qui peuvent réellement prouver leurs affirmations. Une fois que l'Autorité aura présenté les règles, le Parlement européen et les Etats devront les négocier.

Le vice-président de l'Association des entreprises municipales, Patrick Hasenkamp, a déclaré qu'il n'était pas acceptable "que des entreprises obtiennent un avantage concurrentiel en trompant les consommateurs sur les propriétés environnementales prétendument positives de leurs produits". Il serait donc bienvenu que les allégations des fabricants soient uniformes et transparentes dans toute l'UE.

Delara Burkhardt, porte-parole du Parti socialiste européen pour l'environnement, a déclaré que de nombreuses personnes en Allemagne étaient prêtes à faire des achats plus durables. "Mais actuellement, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se cache réellement derrière des labels tels que "recyclé" ou "écologique". C'est là que la Commission européenne doit introduire des labels environnementaux compréhensibles et vérifiables, qui soient uniformes dans toute l'Europe". Cela permettrait de mettre fin au marketing trompeur en Europe au détriment de l'environnement et des consommateurs /red/DP/zb.