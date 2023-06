WASHINGTON (dpa-AFX) - La Réserve fédérale (Fed) estime que les plus grands établissements financiers américains disposent d'une capitalisation à l'épreuve des crises. Les 23 établissements testés ont tous réussi le test de résistance annuel des surveillants financiers, a annoncé la Fed mercredi à Washington. La Deutsche Bank et sa filiale américaine n'ont pas non plus rencontré de problèmes lors du test de résistance basé sur des scénarios de crise simulés. Avec ce test de résistance, les surveillants de la banque centrale veulent s'assurer que l'octroi de crédits aux entreprises et aux ménages ne s'arrête pas brutalement en cas d'effondrement du marché financier.

Les tests de résistance de la banque centrale américaine sont une conséquence de la crise financière de 2008. Ils visent à s'assurer que les banques sont prêtes à faire face à des situations d'urgence et qu'elles ne doivent pas à nouveau être sauvées avec l'argent des contribuables. Pour cela, la Fed examine si les réserves de capitaux sont suffisantes pour supporter des charges extrêmes comme une hausse rapide du chômage ou un effondrement rapide des prix de l'immobilier. Pour de nombreuses grandes banques, l'examen annuel est décisif pour pouvoir distribuer de l'argent aux investisseurs sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. A partir de vendredi, elles pourront publier leurs plans de capital.

Dans le négoce américain d'après-bourse, le résultat du test de résistance a entraîné des hausses pour la plupart des établissements. Bank of America a ainsi progressé de deux pour cent et JPMorgan d'un pour cent. Morgan Stanley a tout de même réussi à obtenir une hausse d'un bon demi pour cent. En revanche, Citigroup a baissé d'un demi pour cent. Les titres de la Deutsche Bank n'ont pas été négociés dans un premier temps.

En raison de la crise Corona, la Fed avait contrôlé de manière particulièrement pointilleuse les bilans des établissements financiers ces dernières années et avait parfois imposé des conditions strictes pour préserver les réserves d'argent. Ainsi, les rachats d'actions et les augmentations de dividendes étaient temporairement tabous ou liés à des conditions strictes. Avec ses activités américaines, la Deutsche Bank a eu entre-temps du mal à convaincre les surveillants et a échoué à plusieurs reprises aux tests de résistance entre 2015 et 2018. Contrairement à leurs rivales américaines, les dividendes et les rachats d'actions des filiales d'établissements financiers étrangers ne dépendent pas des résultats du test, mais les distributions de bénéfices à leurs mères.