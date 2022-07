La banque privée internationale de la Deutsche Bank recrute 4 banquiers dans les Amériques

Les nouvelles recrues aideront la banque à renforcer ses activités dans le domaine de l'immobilier commercial et des prêts structurés, selon le mémo, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole de la société.

L'unité IPB de la banque allemande propose des services de conseil et de gestion de patrimoine à des clients fortunés.

Lisa Shenwick, David Addison et Gregory Zann ont rejoint la société en tant que directeurs et créanciers structurés, tandis que Brian Han a été nommé vice-président, a déclaré la Deutsche Bank dans le mémo.

Shenwick et Addison feront partie de l'équipe de New York, tandis que Zann et Han feront partie des équipes de Miami et Los Angeles, respectivement, selon le mémo.