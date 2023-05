La compagnie aérienne indienne Go First Airways doit 798 millions de dollars à ses créanciers financiers - dépôt de bilan

Au 30 avril, Go First Air n'était en défaut de paiement d'aucune de ces dettes, a indiqué la compagnie dans son dossier, dont Reuters a pris connaissance.

"Toutefois, compte tenu de la situation financière actuelle de l'entreprise requérante, le défaut de paiement des créanciers financiers est imminent", indique le dossier.

Les créanciers n'étaient pas au courant du projet d'insolvabilité volontaire de la compagnie aérienne et se réuniront bientôt pour faire le point sur la situation, ont déclaré deux personnes au fait du dossier. Elles se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

La demande mentionne la Central Bank of India, la Bank of Baroda, l'IDBI Bank, l'Axis Bank et la Deutsche Bank parmi les créanciers financiers de Go First.

La Deutsche Bank s'est refusée à tout commentaire. Les courriels envoyés aux autres banques n'ont pas reçu de réponse immédiate.

Le passif total de la compagnie aérienne envers tous les créanciers s'élève à 114,63 milliards de roupies, selon les documents déposés. Ce montant comprend les dettes envers les banques, les institutions financières, les vendeurs et les bailleurs d'avions.

"Actuellement, les actifs de la compagnie ne sont pas suffisants pour faire face à ses engagements", a déclaré la compagnie aérienne dans sa déclaration.

La compagnie n'a pas payé ses créanciers opérationnels, notamment 12,02 milliards de roupies aux vendeurs et 26,60 milliards de roupies aux loueurs d'avions.

Elle a reçu des avis de bailleurs pour la résiliation des contrats de location d'avions et certains ont entamé des actions contre la compagnie pour immobiliser les avions ou en reprendre possession, selon la déclaration.

Six bailleurs ont également invoqué des lettres de crédit qui leur avaient été délivrées par des créanciers.