La dette européenne à haut rendement semble de plus en plus vulnérable, selon la Deutsche Bank

Alors que le secteur englobe les émetteurs notés BB+/BA1 et moins, ceux dont la note est égale ou inférieure à B représentent désormais 38 % de l'indice des obligations à haut rendement de Deutsche, le pourcentage le plus élevé en une décennie après une vague de déclassements dans le secteur immobilier.

Toutefois, cela se compare favorablement aux États-Unis, où le crédit équivalent représente 51 % d'un indice similaire.

Le sentiment en Europe a reçu un coup de pouce de la récente chute brutale des prix de l'énergie et de la réouverture de l'économie chinoise, mais plusieurs vents contraires demeurent, notamment l'impact décalé des hausses de taux de la Banque centrale européenne et le risque d'une récession américaine qui pèse sur les entreprises européennes, a noté Deutsche.

La BCE a augmenté les taux d'intérêt d'un total de 300 points de base depuis juillet pour les porter à 2,5 %.

Deutsche, qui a averti en janvier qu'un rallye du crédit prendrait probablement fin bientôt, a déclaré que les bénéfices européens avaient déjà ralenti au dernier trimestre de 2022 et que les prévisions pour 2023 étaient en baisse de 7 % par rapport aux prévisions antérieures.

Les ventes de nouvelles obligations à haut rendement ont connu un début prometteur en janvier, mais ont ralenti en février en raison de la volatilité des marchés des taux d'intérêt, selon la note.

Près de 60 % des nouvelles ventes d'obligations à haut rendement provenaient de sociétés financières, de sociétés hybrides - un type de titre qui présente des caractéristiques d'obligations et d'actions - ou d'anges déchus récemment déclassés de la catégorie investissement à la catégorie junk. Les émissions "authentiques" de crédit moins bien noté ont représenté un peu plus de 6 milliards d'euros (6,34 milliards de dollars).

Deutsche a déclaré qu'elle s'attendait à environ 55 milliards d'euros d'offre d'obligations à haut rendement en 2023, soit 15 milliards d'euros de plus qu'en 2022, et qu'elle prévoyait une augmentation marginale de l'activité de fusion et d'acquisition et d'acquisition par emprunt au premier semestre de l'année.

Elle a ajouté que la hausse des coûts de financement et les perspectives économiques incertaines devraient pousser les entreprises à essayer de réduire leur effet de levier, tandis que les besoins de refinancement pour l'année étaient limités mais devraient augmenter progressivement à partir de l'année prochaine.

La banque a déclaré qu'elle voyait un meilleur jeu de risque/récompense dans le crédit de catégorie investissement, comme la dette bancaire de niveau 2 et les hybrides, en particulier si le marché se vend.

(1 $ = 0,9470 euros)