La startup EcoVadis lève $500 mlns et rejoint les licornes françaises

par Simon Jessop

LONDRES, 14 juin (Reuters) - La société de données sur le développement durable EcoVadis a levé 500 millions de dollars , devenant l'une des premières "licornes" du secteur, a déclaré son codirecteur à Reuters, alors que les entreprises demandent de plus en plus un suivi de leurs performances environnementales et sociales.

Le financement, mené par les sociétés de capital-investissement Astorg et BeyondNetZero, la branche d'investissement climatique de General Atlantic, ainsi que par les sociétés singapouriennes GIC et Princeville Capital, est la plus importante levée de fonds à ce jour pour une telle société, a déclaré EcoVadis.

Elle porte le total des capitaux levés par la société à plus de 725 millions de dollars.

Utilisé par plus de 95.000 entreprises dans 200 catégories industrielles et 175 pays, EcoVadis fournit des évaluations sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et aide les entreprises à élaborer des plans pour améliorer leur score.

Contrairement à la plupart des fournisseurs d'évaluations ESG, la couverture d'EcoVadis concerne essentiellement les petites entreprises, souvent privées, qui contribuent majoritairement aux chaînes d'approvisionnement des grands groupes.

Parmi ces derniers, General Motors et Deutsche Bank ont récemment cité EcoVadis lors du lancement de plans visant à renforcer la performance ESG de leurs fournisseurs.

"Nous voyons un point de basculement sur le marché. Tout s'accélère vraiment", a déclaré Frédéric Trinel, cofondateur et codirecteur. "Quand on regarde les chiffres, cette année EcoVadis va croître de 50%, l'année dernière nous avons augmenté de 45%, l'année précédente de 35%, et celle d'avant de 30%. Donc chaque année, nous avons gagné cinq points de croissance."

"La majeure partie de notre croissance actuelle provient du marché nord-américain. L'arrivée de General Atlantic et d'Astorg en tant que co-leaders dans ce tour de table est vraiment un moyen de continuer à accélérer sur le marché nord-américain", ajoute Frédéric Trinel.

Le financement aidera les plans de croissance de l'entreprise, notamment par le biais d'acquisitions sur les marchés nord-américain et asiatique, et renforcera sa technologie. (Reportage Simon Jessop, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)