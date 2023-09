FRANCFORT/BONN (dpa-AFX) - L'autorité de surveillance financière Bafin augmente la pression sur la maison mère Deutsche Bank suite à des plaintes massives de clients de la Postbank. Depuis le début de l'année 2022/2023, le Bafin observe "des perturbations considérables dans le traitement des opérations clients de la Postbank", a dénoncé lundi l'Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bafin). L'autorité de surveillance financière examine "s'il existe des lacunes importantes pour la surveillance dans l'établissement". La Bafin a demandé à la banque de "remédier le plus rapidement possible aux restrictions du service clientèle".

Si la situation ne s'améliorait pas, les superviseurs pourraient prendre d'autres mesures, par exemple ordonner un contrôle spécial ou nommer un représentant spécial chargé de surveiller si les directives émises par les superviseurs sont mises en œuvre rapidement.

La Deutsche Bank prend le blâme du Bafin "très au sérieux", a déclaré le directeur de la banque de détail allemande de la Deutsche Bank, Lars Stoy, à l'agence de presse allemande à Francfort. "L'amélioration du service à la clientèle de la Postbank est notre priorité absolue".

Les plaintes à l'encontre de la Postbank s'étaient multipliées au cours des derniers mois, notamment en raison d'un changement de système informatique. La Fédération allemande des consommateurs (vzbv) a indiqué que rien qu'au premier semestre de l'année en cours, 583 plaintes avaient été déposées par des clients de l'établissement. Ce chiffre est presque aussi élevé que celui de l'année précédente.

Les clients de la Postbank se sont plaints de ne plus pouvoir accéder à leurs comptes, de voir leurs comptes bloqués ou leurs prélèvements automatiques annulés. Le service clientèle était donc difficilement joignable ou incapable de résoudre les problèmes. Dans certains cas, la banque s'est contentée d'une lettre standard comme seule réponse, selon les personnes concernées.

Dans le cadre d'un changement informatique de grande envergure, douze millions de clients de la Postbank ont été regroupés en quatre vagues depuis Pâques 2022 avec sept millions de clients de la Deutsche Bank en Allemagne sur une plateforme commune. Avec la nouvelle structure, le groupe veut économiser 300 millions d'euros par an à partir de 2025.

C'est surtout la deuxième vague de transfert de données autour de la Saint-Sylvestre 2022/2023 qui a provoqué la colère de la clientèle lorsque des dépôts de titres, entre autres, ont été touchés. Début juillet, la Deutsche Bank avait fait savoir que le projet "Unity" avait été mené à bien. Mais les rapports sur les clients se plaignant de problèmes techniques à la banque postale n'ont pas cessé.

Depuis quelques mois, il y a un grand nombre de demandes de clients, a déclaré le manager de la Deutsche Bank Stoy. La banque a renforcé ses équipes de service de plusieurs centaines de collaborateurs au cours des dernières semaines et continuera à le faire. "Malgré cela, nous avons des durées de traitement dans certains processus de service qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences".

Stoy a assuré : "Nous travaillons à rétablir la situation le plus rapidement possible. Mais il faudra encore quelques semaines pour que la situation revienne à la normale dans les secteurs concernés".

L'objectif est toutefois de résorber au plus vite le "retard" qui s'est accumulé, a souligné le manager. "Chaque client insatisfait est un client de trop. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à nos clients pour les désagréments causés. Nous leur imposons actuellement des contraintes et nous voulons y remédier au plus vite. Nous sommes conscients que nous devrons faire de gros efforts pour regagner la confiance perdue".

La directrice de la Fédération allemande des consommateurs (vzbv), Ramona Pop, avait critiqué, au vu des plaintes persistantes en rapport avec le changement de système informatique, le fait qu'avec de tels problèmes, "il ne peut plus être question de processus bancaires corrects, puisque des prestations centrales dans le trafic des paiements n'ont apparemment plus pu être maintenues pour tous les clients".

Dernièrement, des problèmes sont venus s'ajouter concernant les comptes de protection contre la saisie. Sur ces comptes, les personnes endettées peuvent protéger un certain avoir de la saisie. Cela doit garantir que de l'argent soit disponible pour des ordres permanents tels que le loyer et l'électricité ainsi que pour la nourriture ou les médicaments. Sous le titre "Mauvaise gestion de la Postbank : l'association des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie saisit le Bafin", les défenseurs des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont demandé une "intervention urgente" de l'autorité de surveillance financière. Selon les informations des défenseurs des consommateurs, de nombreux clients qui dépendent de comptes de protection contre la saisie sont confrontés à de graves problèmes financiers en raison de la lenteur des processus à la Postbank.

Selon des informations antérieures, la Bafin est depuis longtemps "en contact étroit" avec la banque postale "pour toutes les restrictions du service clientèle". Cela vaut également pour les délais de traitement des affaires de saisie et de succession. "Nous avons clairement fait savoir que l'établissement devait remédier le plus rapidement et le plus complètement possible aux manquements constatés", avait indiqué l'autorité de surveillance financière./ben/DP/ngu