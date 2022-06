Le DWS de la Deutsche Bank et les allégations d'"écoblanchiment".

DWS et Woehrmann ont nié les allégations.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des développements de la saga tirée des rapports et des remarques publiques des sociétés DWS et Deutsche Bank, des déclarations des procureurs et des interviews.

2004

La Deutsche Bank assume la pleine propriété de DWS.

2018

Mars - Les actions de DWS font leurs débuts après la vente par la Deutsche Bank d'une participation minoritaire dans la division, dans le cadre d'une refonte visant à aider la banque à tourner la page après une série de poursuites judiciaires et de scandales de trading.

Septembre - DWS publie un rapport intitulé "Investissement responsable", affirmant que son bilan de durabilité s'étend sur deux décennies.

Octobre - Woehrmann est nommé PDG, après avoir passé des années chez DWS et Deutsche Bank.

2020

Mai - DWS met en avant ses références en matière d'investissement durable, affirmant qu'elle utilisera l'intelligence artificielle pour identifier les entreprises présentant des risques climatiques.

Juin - Desiree Fixler rejoint DWS en tant que responsable de la durabilité du groupe, selon son profil LinkedIn. Elle alléguera plus tard auprès des régulateurs, des enquêteurs et des journalistes que DWS a présenté de manière inexacte le caractère écologique de ses investissements.

2021

Mars - Le conseil de surveillance de DWS, dirigé par Karl von Rohr de la Deutsche Bank, prend connaissance des allégations de Fixler et lance un examen.

Avril - Fixler quitte DWS, selon son profil LinkedIn.

Juillet - Le conseil de surveillance de DWS ne trouve aucune preuve pour étayer les allégations et décide de ne pas poursuivre l'affaire.

26 août - Les médias rapportent que la U.S. Securities and Exchange Commission enquête sur DWS concernant la manière dont elle a utilisé les critères d'investissement durable pour gérer ses actifs. Les actions chutent de 13,6 %. DWS rejette fermement les allégations. Le régulateur financier allemand BaFin enquête également.

Septembre-décembre - Le conseil de surveillance de DWS crée un sous-comité chargé de traiter les allégations.

Novembre-décembre - Woehrmann reçoit des lettres de menaces. La police de Francfort enquête.

2022

Mi-janvier - Les procureurs de Francfort ouvrent une enquête sur la fraude des investisseurs.

24 janvier - Le DEM gagne un procès pour licenciement abusif intenté par Fixler.

27 janvier - Woehrmann déclare aux analystes : "Je rejette catégoriquement toutes ces allégations et insinuations." La Deutsche Bank mène une enquête interne sur l'éventuelle utilisation du courrier électronique privé de Woehrmann à des fins professionnelles.

28 janvier - La Banque centrale européenne examine les questions de gouvernance d'entreprise concernant Woehrmann.

28 février - La Deutsche Bank, qui détient près de 80 % de DWS, s'entend avec le ministère américain de la Justice pour prolonger le séjour d'un contrôleur spécial.

31 mai - Les procureurs, ainsi que la police et d'autres fonctionnaires, font une descente chez DWS et la Deutsche Bank. Les procureurs ont déclaré qu'ils donnaient suite aux reportages et aux affirmations du dénonciateur.

Les procureurs rassemblent "suffisamment de preuves factuelles" que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) "n'ont pas du tout été pris en compte dans un grand nombre d'investissements", contrairement aux déclarations figurant dans les prospectus de vente des fonds DWS.

1er juin - Le PDG Asoka Woehrmann annonce qu'il quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale annuelle de la banque la semaine suivante. "C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps", écrit Woehrmann au personnel.

9 juin - Assemblée générale annuelle de DWS, où Woehrmann souligne que DWS a augmenté ses revenus de 22% et son bénéfice net de 40% en 2021. Stephan Hoops reprendra le poste de PDG après l'assemblée.

(1 $ = 0,9334 euros)