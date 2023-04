Le changement informatique agace les clients de la banque postale - la banque ne voit pas de problèmes majeurs

FRANCFORT/BONN (dpa-AFX) - La dernière vague de changements techniques à la Postbank a de nouveau mis les nerfs de certains clients à rude épreuve. Des plaintes concernant des messages d'erreur et des problèmes de connexion aux services bancaires en ligne ont été publiées lundi sur des réseaux sociaux comme Twitter et sur des portails comme "allestörungen.de".

La Deutsche Bank, à laquelle appartient la Postbank, a fait état d'un transfert globalement réussi de millions de données. Dans une déclaration transmise lundi soir, la banque a présenté ses excuses pour les restrictions persistantes : "Actuellement, l'application Postbank est temporairement indisponible. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Nous prions nos clients de bien vouloir nous excuser pour cette restriction temporaire".

La Postbank avait informé à l'avance les clients qu'il y aurait des restrictions de vendredi à lundi inclus en raison du transfert des données clients sur une plateforme informatique commune avec la Deutsche Bank : Du 31 mars à 17h00 au 3 avril à 9h00 et 14h00, il n'a pas été possible d'effectuer des opérations bancaires via l'application Postbank sur smartphone, en ligne sur l'ordinateur du domicile ou par téléphone. Il n'a pas non plus été possible de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de la Postbank pendant la période de transition.

"Lundi matin, toutes les succursales ont pu être ouvertes comme d'habitude dans toute l'Allemagne et les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de service ont pu être mis en service comme prévu. Il n'y a pas eu de perturbations techniques ou de pannes", a expliqué la Deutsche Bank.

En ce qui concerne les cartes de crédit, il peut arriver, selon des informations antérieures fournies par le chef de projet Karsten Roesch, que les clients de la Postbank ne puissent pas consulter leurs transactions pendant une période pouvant aller jusqu'à dix jours en raison du transfert de données. "En règle générale, les cartes de crédit sont toujours utilisables, il n'y a pratiquement pas de restrictions", avait souligné Roesch lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande. "C'est la consultation des soldes et des transactions qui ne fonctionne qu'en aval".

En termes de nombre de clients, la troisième vague de transfert de données qui vient d'être réalisée est la plus importante : selon des informations antérieures, les données d'environ cinq millions de clients de la Postbank ont été transférées sur la plate-forme commune : comptes courants, argent au jour le jour et à terme ainsi que produits d'épargne.

Le projet "Unity" devrait être achevé au milieu de l'année 2023. A cette date, douze millions de clients de la Postbank devraient être réunis sur une même plate-forme informatique avec sept millions de clients de la Deutsche Bank en Allemagne. La Deutsche Bank entend ainsi économiser 300 millions d'euros par an à partir de 2025.