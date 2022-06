Le directeur du DWS de la Deutsche Bank démissionne après des perquisitions pour "blanchiment écologique".

Le directeur général du principal gestionnaire d'actifs allemand DWS quittera ses fonctions la semaine prochaine, a-t-il déclaré mercredi, au lendemain de perquisitions menées par des procureurs sur la base d'allégations selon lesquelles la société aurait trompé les investisseurs sur des investissements "verts".

Les perquisitions et le départ du PDG de DWS, Asoka Woehrmann, marquent un autre revers pour la Deutsche Bank, qui tente de tourner la page sur les infractions à la réglementation, notamment le blanchiment d'argent et la vente abusive de titres, qui ont entraîné des milliards d'amendes.

DWS est poursuivi par ces accusations depuis des mois, ce qui a incité les procureurs allemands à effectuer des perquisitions chez DWS et au siège de son propriétaire majoritaire, la Deutsche Bank, mardi.

Les fonctionnaires allemands ont enquêté sur des rapports et les allégations d'un dénonciateur selon lesquels DWS avait exagéré les références vertes des investissements qu'il vendait - une pratique connue sous le nom de greenwashing. DWS a nié à plusieurs reprises avoir induit les investisseurs en erreur.

Woehrmann, a déclaré aux employés dans un mémo que c'était une joie de voir DWS prospérer mais que "les allégations..., aussi infondées ou indéfendables soient-elles, ont laissé des traces."

"Pour citer Charles Dickens : c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps", a-t-il déclaré dans le mémo, qui a été vu par Reuters.

La Deutsche Bank, qui a conservé une participation majoritaire dans DWS après son introduction en bourse, s'est présentée comme une banque vers laquelle les entreprises peuvent se tourner lorsqu'elles cherchent un avenir plus vert.

INCERTITUDE

Mardi, les procureurs allemands ont déclaré que "des preuves factuelles suffisantes sont apparues" pour montrer que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été pris en compte dans une minorité d'investissements "mais n'ont pas été pris en compte du tout dans un grand nombre d'investissements", contrairement aux déclarations figurant dans les prospectus de vente des fonds de DWS.

La Securities and Exchange Commission américaine et le chien de garde financier allemand BaFin ont lancé l'année dernière des enquêtes distinctes sur les allégations du dénonciateur. Le dénonciateur, un ancien responsable de la durabilité chez DWS, avait déclaré que la société avait exagéré la manière dont elle utilisait les critères d'investissement durable pour gérer les investissements.

Les actions de DWS ont chuté de 26% depuis que les enquêtes de la SEC et de la BaFin ont été rendues publiques en août de l'année dernière. Elles étaient en baisse d'environ 7% mercredi.

Les analystes de Credit Suisse ont déclaré que le départ de Woehrmann était une déception car il avait réussi à mettre en œuvre une réforme et un redressement chez DWS.

"Nous considérons que le changement de direction annonce une période d'incertitude pour la stratégie de DWS - et pourrait même soulever des questions sur son avenir en tant que société de gestion d'actifs indépendante", a déclaré Credit Suisse.

DWS et Deutsche Bank ont déclaré mardi que le gestionnaire d'actifs avait coopéré avec les régulateurs et les autorités dans le passé et qu'il continuerait à le faire.

SOUS PRESSION

Woehrmann a été sous pression sur plusieurs fronts depuis que les allégations d'écoblanchiment ont éclaté.

La Deutsche Bank a mené une enquête interne sur l'éventuelle utilisation par Woehrmann de son courrier électronique privé à des fins professionnelles, et la Banque centrale européenne a également examiné les questions de gouvernance d'entreprise le concernant.

Il a également reçu des lettres de menaces, dont une en décembre avec des réticules rouges, de la poudre blanche et une insulte raciale.

Interrogé sur ces allégations lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de DWS avec des analystes, M. Woehrmann a déclaré qu'il rejetait catégoriquement toutes les allégations.

Le PDG de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a publiquement soutenu Woehrmann en janvier, déclarant qu'il avait fait un excellent travail.

Stefan Hoops, qui supervise la division des services bancaires aux entreprises de Deutsche Bank depuis 2019, remplacera Woehrmann à partir du 10 juin, a déclaré la banque.

Hoops n'a pas été impliqué dans la gestion d'actifs au cours des deux dernières décennies, bien que Deutsche Bank ait déclaré qu'il était "un spécialiste reconnu des marchés de capitaux."

La démission de Woehrmann prend effet le 9 juin, jour de son assemblée générale annuelle. (Reportage de Paul Carrel, Tom Sims et Frank Siebelt ; Reportage supplémentaire d'Anna Pruchnicka ; Montage de Bradley Perrett, David Goodman et Jane Merriman)