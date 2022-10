Le fonds saoudien brave les turbulences du marché en lançant des obligations vertes, mais d'autres ne se précipiteront probablement pas

Alors que les autres émetteurs de la région se méfient de la volatilité du marché, la vente - la première émission d'obligations vertes par un fonds souverain - s'est déroulée sans heurts avec peu de réactions de la part des investisseurs concernant les références environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ont déclaré deux banquiers à Reuters. L'un d'eux a noté qu'un appel aux investisseurs auquel ils ont assisté n'a soulevé qu'une seule préoccupation, mais n'a pas donné de détails.

Les commandes finales ont totalisé environ 25 milliards de dollars et le fonds a reçu des demandes d'investisseurs intéressés pour une tranche de 100 ans, a déclaré Abdeslam Alaoui, responsable des marchés de capitaux de la Deutsche Bank pour la région et l'un des responsables de l'opération.

Il a déclaré que l'émission par le PIF des toutes premières obligations vertes à 100 ans montrait la confiance des investisseurs dans la solidité de son crédit et l'engagement à long terme de l'Arabie saoudite dans la transition énergétique. L'année dernière, le premier exportateur mondial de pétrole a promis la neutralité carbone d'ici 2060.

Le PIF a payé une prime de nouvelle émission de 65 points de base au-dessus de l'obligation souveraine sur les tranches de cinq et dix ans qui ont permis de lever 1,25 milliard de dollars chacune. Leur prix est inférieur d'environ 10 points de base à la courbe de rendement du géant pétrolier Saudi Aramco.

Le PIF a vendu 500 millions de dollars d'obligations à 100 ans - les premières obligations de cette durée émises par un émetteur débutant ou un fonds souverain, et la première émission à 100 ans dans la région.

"PIF a marqué de nombreuses premières avec cette transaction et a envoyé un signal très fort dans ce qui est un environnement de marché très difficile", a déclaré Alaoui.

Les obligations à 100 ans se négociaient en hausse de 4 cents sur le dollar sur le marché gris, tandis que les autres tranches étaient stables ou légèrement inférieures aux prix d'émission, ont déclaré mardi les analystes des titres à revenu fixe.

Les obligations ont été placées le plus souvent en Grande-Bretagne, suivie par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, puis par les investisseurs offshore américains, l'Europe et l'Asie, selon un document de la banque vu par Reuters.

Les investisseurs onshore américains n'ont pas pu participer car le PIF dispose de deux années d'états financiers et en a besoin de trois pour émettre en onshore aux États-Unis.

M. Alaoui a déclaré que le fonds devrait continuer à émettre des obligations vertes, notamment des sukuk verts, ou obligations islamiques, et à exploiter le marché onshore américain dans les années à venir.

La demande des investisseurs pour des financements liés à l'ESG a bondi et l'intérêt s'est accru dans le Golfe et le Moyen-Orient au sens large, mais des inquiétudes subsistent quant à l'allocation de fonds ESG à une région encore fortement dépendante des revenus des hydrocarbures et dont le bilan en matière de droits de l'homme est médiocre.

Certains observateurs ESG ont critiqué l'opération, prenant pour cible la participation de 4 % de PIF dans Aramco, acquise en février.

"Je pense que l'intérêt des investisseurs pour l'émission d'une obligation verte par le PIF est exagéré. Ils ont des investissements verts, et il y a une trajectoire claire pour continuer ces investissements", a déclaré Zeina Rizk, directeur exécutif des revenus fixes chez Arqaam Capital, qui a investi dans les obligations.

Le PIF dispose de 10 milliards de dollars d'investissements verts éligibles jusqu'en 2026, selon sa présentation aux investisseurs. Le fonds s'est engagé à investir environ 40 milliards de dollars en Arabie Saoudite jusqu'en 2025.

L'Égypte, qui doit accueillir la conférence sur le climat COP27 le mois prochain, est devenue le premier émetteur d'obligations vertes souveraines de la région en 2020. Plusieurs autres souverains et entités liées à l'État dans la région explorent - ou sont en train de mettre en place - leurs propres cadres verts pour éventuellement lever des dettes vertes.

First Abu Dhabi Bank, qui exploite régulièrement le marché et est l'un des émetteurs verts les plus actifs de la région, a suivi la transaction de PIF un jour plus tard avec une vente d'obligations vertes d'une valeur de 700 millions de dollars.

Trois banquiers ont déclaré qu'en général, ils voyaient un pipeline limité à court terme, car les émetteurs continuent de s'adapter à la hausse des taux d'intérêt alors que les banques centrales, menées par la Réserve fédérale américaine, luttent pour maîtriser une inflation élevée depuis des décennies.