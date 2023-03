Le groupe cryptographique DCG cherche de nouveaux partenaires après l'effondrement de SVB - CoinDesk

Santander, HSBC et Deutsche Bank sont toujours prêts à se connecter avec des entreprises de crypto-monnaie, a déclaré CoinDesk, après que les récentes faillites bancaires aux États-Unis aient laissé les entreprises de crypto-monnaie et les startups technologiques bloquées et à la recherche de nouveaux partenaires bancaires.

DCG a également contacté BlackRock, JPMorgan et Bank of America, ajoute le rapport. DCG est la société mère de CoinDesk.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport.

Les banques peuvent restreindre certains services pour les sociétés de crypto-monnaies, tels que les services de courtage et de marché monétaire et la possibilité de virer de l'argent à des tiers, selon les messages vus par CoinDesk.

Les banques traditionnelles peuvent ouvrir des comptes bancaires pour les entreprises de crypto-monnaies, mais imposeraient des restrictions basées sur le niveau d'exposition aux crypto-monnaies, ajoute le rapport.

L'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière a provoqué une onde de choc dans le secteur bancaire, les banques régionales américaines étant soumises à une pression croissante et les dirigeants et conseillers du secteur affirmant qu'ils pourraient être contraints de chercher des sauveurs si la déroute de leurs actions ne s'arrête pas.