Le président de la Deutsche Bank : l'inflation élevée nécessite de nouvelles hausses des taux d'intérêt

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le président de la Deutsche Bank, Christian Sewing, estime que de nouvelles hausses de taux d'intérêt sont "absolument" nécessaires pour lutter contre l'inflation élevée. "Les risques inflationnistes restent importants. Les coûts de l'énergie peuvent facilement augmenter à nouveau et l'ouverture de la Chine peut également donner un coup de pouce temporaire aux prix", a déclaré Sewing au journal "Welt am Sonntag".

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé début février les taux d'intérêt de la zone euro pour la cinquième fois consécutive et a laissé entrevoir une nouvelle hausse de 0,5 point de pourcentage pour sa réunion du 16 mars. Le taux directeur de la zone euro est désormais de 3,0%. Le taux de dépôt que les banques commerciales reçoivent lorsqu'elles déposent de l'argent à la BCE est de 2,5 pour cent.

Des taux d'intérêt plus élevés rendent le crédit plus cher. Cela peut freiner la demande et donc contrecarrer les taux d'inflation élevés. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent également entraîner un report des investissements et donc une baisse de la croissance économique.

La hausse des taux d'intérêt est également un fardeau pour les pays de la zone euro fortement endettés, comme l'Italie par exemple. "Les conséquences d'une inflation durablement élevée sont bien plus graves que celles de coûts de financement plus élevés pour certains pays", a déclaré Sewing. "Bien sûr, nous devons garder cela à l'esprit, mais un niveau d'endettement élevé ne doit pas empêcher la BCE d'agir de manière cohérente".

L'objectif de la BCE pour la zone euro est la stabilité des prix à moyen terme, avec un taux d'inflation de 2 %. Cet objectif est loin d'être atteint depuis plusieurs mois. En janvier, la hausse des prix s'est à nouveau ralentie, mais les prix à la consommation dans la zone monétaire des 20 pays ont tout de même augmenté de 8,5 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Des taux d'inflation plus élevés réduisent le pouvoir d'achat des consommateurs, car ils peuvent alors se permettre de dépenser moins pour un euro. Les fortes augmentations des prix de l'énergie, qui sont le principal moteur de l'inflation, sont également un fardeau pour les entreprises.

Si l'inflation reste élevée, la consommation privée "s'effondrera tôt ou tard", a averti M. Sewing, qui est également président de l'Association fédérale des banques allemandes (BdB). "C'est là que je vois actuellement le plus grand danger pour la conjoncture allemande. Mais je suis optimiste quant à notre capacité à éviter ce scénario."/ben/DP/he