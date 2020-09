Le rebond de l'économie sera plus lent que prévu, dit le patron de Deutsche Bank

Il faudra plus de temps que ce qui est généralement anticipé pour que l'économie allemande retrouve ses niveaux antérieurs à la crise provoquée par le nouveau coronavirus, a déclaré mercredi le président du directoire de Deutsche Bank.

Pour Christian Sewing, l'activité économique ne reviendra pas à la normale ni cette année ni l'année prochaine et de nombreux secteurs vont continuer de fonctionner à 70% ou 90% de leurs capacités, avec de "graves conséquences".

"Beaucoup d'entreprises vont devoir s'adapter à cela et réussir à être rentables avec des revenus plus faibles à plus long terme", a-t-il dit au ours d'une conférence du secteur bancaire.

(Tom Sims; version française Bertrand Boucey)