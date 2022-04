Les actions de croissance battues en brèche sont attrayantes alors que la Fed ralentit l'économie américaine.

Les valeurs de croissance, qui ont surclassé leurs homologues axées sur la valeur au cours de la dernière décennie, ont été les plus touchées par le virage hawkish de la Réserve fédérale cette année. L'indice Russell 1000 Growth a perdu plus de 11 % depuis le début de l'année, contre une perte de plus de 5 % pour l'indice de référence S&P 500.

En revanche, les actions de valeur - souvent définies comme des actions de sociétés économiquement sensibles se négociant avec une décote par rapport à leur valeur totale - sont globalement stables sur l'année.

Ces mouvements sont sous-tendus par la perception que la lutte de la Fed contre l'inflation maintiendra les taux d'intérêt à la hausse, érodant les flux de trésorerie futurs sur lesquels les actions de croissance sont fortement valorisées. Les valeurs de rendement, quant à elles, ont trouvé un soutien dans une économie forte et dans la flambée des prix des matières premières.

Cette dynamique pourrait changer si le resserrement de la politique monétaire de la Fed ralentit l'économie. Cela renforcerait l'attrait des valeurs de croissance pour certains investisseurs qui pensent que leurs bénéfices dépendent moins de la vigueur économique générale. La Fed a augmenté les taux d'intérêt de 25 points de base le mois dernier et a laissé entendre que des augmentations plus importantes étaient prévues[L2N2W41S3].

Les attentes d'une Fed agressive ont brièvement rendu négatif l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans la semaine dernière, un phénomène qui est souvent considéré comme une indication des inquiétudes concernant la croissance économique. Des récessions ont suivi six des sept dernières inversions de la courbe des taux depuis 1978, selon les données de Truist Advisory Services.

"Si ces craintes de récession s'amplifient, alors vous allez avoir un gros mouvement d'éloignement des valeurs de rendement", a déclaré Esty Dwek, responsable des investissements chez FlowBank, qui a augmenté sa participation dans les valeurs technologiques. "La croissance durable des bénéfices ... redeviendra plus importante".

Les actions de croissance ont eu tendance à surperformer dans les six mois qui ont suivi les inversions de la courbe des taux, l'indice Russell 1000 Growth ayant augmenté en moyenne de 6,4 % pendant ces périodes depuis 1978, contre un gain de 4,4 % pour les actions de valeur, selon les données de la CFRA. Les actions de croissance ont chuté en moyenne de 0,6 % pendant les récessions, tandis que les actions de valeur ont chuté en moyenne de 6,8 %, selon les données de la CFRA.

L'indice Russell 1000 Growth a progressé de 320 % au cours des 10 dernières années, contre une hausse de 145 % pour son homologue axé sur la valeur.

La saison des bénéfices démarre la semaine prochaine, ce qui permettra aux investisseurs d'examiner de plus près les résultats des entreprises dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue et de hausse des prix des matières premières. Le dernier rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui sera publié mardi, est également prévu. Le S&P 500 est en passe de clôturer en baisse de 1% cette semaine, les inquiétudes concernant une Fed plus agressive ralentissant un rallye qui a vu l'indice réduire ses pertes depuis le début de l'année le mois dernier. [L2N2W411P]

Dans l'ensemble, les investisseurs ont envoyé un montant net de 4,2 milliards de dollars vers le Invesco QQQ Trust - qui suit l'indice Nasdaq 100 à forte croissance - au cours des trois dernières semaines, ce qui représente la plus longue série de flux positifs depuis janvier, selon les données de Lipper.

Mayukh Poddar, gestionnaire de portefeuille chez Altfest Personal Wealth Management, a augmenté son exposition aux actions de croissance dans le secteur des soins de santé, comme Boston Scientific, et aux méga-capitalisations technologiques, comme Microsoft, en prévision du fait que l'orientation faucon de la Fed ralentira l'économie, ce qui nuira aux actions de valeur.

"La Fed nous dit ... que la lutte contre l'inflation est devenue sa priorité et que la seule façon de la combattre est de ralentir la demande", a-t-il déclaré.

Certains à Wall Bourse sont sceptiques quant à un rebond des valeurs de croissance, d'autant plus que les rendements obligataires continuent de s'envoler. Les rendements du Trésor américain de référence à 10 ans ont récemment atteint 2,71 %, leur plus haut niveau depuis 2019.

"La période de taux d'intérêt extrêmement bas a été très bonne pour les actions de croissance - et très difficile pour les investisseurs de valeur", a écrit Tony DeSpirito, directeur des investissements, actions fondamentales américaines chez Blackrock, dans une récente obligation. "Le chemin à parcourir sera probablement différent, ce qui redonnera un peu de l'attrait d'une stratégie de valeur."

D'autres pensent qu'il s'agit simplement de choisir les bonnes actions.

Moustapha Mounah, gestionnaire de portefeuille adjoint chez James Investment, a réduit son exposition aux actions du secteur de l'énergie de 12 % à 8 % de son portefeuille, tout en investissant dans des sociétés de logiciels telles qu'Abobe et SalesForce qui, selon lui, seront en mesure d'augmenter leurs prix dans un contexte d'inflation toujours élevée.

"Les actions de croissance qui sont vraiment touchées sont les noms spéculatifs, mais il existe de nombreuses sociétés qui se porteront bien, quel que soit le cycle de l'économie", a-t-il déclaré.