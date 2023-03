Les actions européennes rebondissent grâce à l'apaisement des craintes liées au secteur bancaire

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 1,3% à 705 GMT, les investisseurs ayant été rassurés par l'annonce de l'acquisition des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank par First Citizens BancShares Inc.

Les banques européennes ont bondi de 2,8 % après avoir perdu 3,8 % vendredi lorsque la Deutsche Bank a déclenché une déroute dans le secteur. Les actions du créancier allemand ont augmenté de 6,1% après avoir chuté de 8,5% vendredi.

Les actions de la banque suisse UBS, qui a repris Credit Suisse dans le cadre d'un accord de sauvetage la semaine dernière, ont augmenté de 2,5 %, mais restent encore inférieures d'environ 15 % aux niveaux d'avant l'accord.

Credit Suisse a augmenté de 3,6 %. Le régulateur financier suisse FINMA a déclaré au cours du week-end qu'il envisageait de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de la banque.

Novartis a grimpé de 4,9 % après que le fabricant suisse de médicaments a déclaré que son médicament Kisqali contre le cancer du sein avait réduit le risque de récidive chez les femmes diagnostiquées à un stade précoce de la maladie.