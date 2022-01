Les actions européennes reculent avant les données sur l'emploi aux États-Unis ; l'inflation dans la zone euro augmente.

Les actions européennes ont glissé vendredi, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis pour obtenir des indices sur la vitesse à laquelle la Réserve fédérale va resserrer sa politique monétaire, tandis que les données ont montré que l'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record en décembre.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a légèrement baissé de 0,3 %. Les valeurs du secteur des voyages et des loisirs ont mené les pertes avec une baisse de 1,6 %, pour une deuxième séance consécutive, alors que plusieurs grands pays européens sont aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus provoquée par Omicron.

Après les signaux hawkish de la Réserve fédérale qui ont fait chuter les marchés boursiers cette semaine, tous les regards sont tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui sera publié plus tard dans la journée.

Les investisseurs ont entamé la nouvelle année avec optimisme, mais ils ont rapidement été confrontés à la réalité que les mesures mises en place pour aider les économies à faire face à la pandémie vont s'atténuer, a déclaré l'analyste financier d'AJ Bell, Danni Hewson.

"L'argent facile gagné l'année dernière sur les valeurs de croissance va être comprimé".

L'inflation dans la zone euro a augmenté de manière inattendue le mois dernier, selon des données publiées vendredi, ce qui rendra probablement la lecture plus inconfortable pour la Banque centrale européenne, qui a toujours sous-estimé les pressions sur les prix et a été critiquée pour cela par certains de ses propres responsables politiques.

Le STOXX 600 a commencé la nouvelle année à un niveau record, mais il a du mal à maintenir ses gains hebdomadaires, principalement en raison des actions technologiques, les investisseurs délaissant les valeurs à forte croissance dans l'attente d'un environnement de taux élevés.

Mais les valeurs technologiques ont surperformé vendredi, augmentant de 0,7 % grâce à l'impulsion du fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics, qui a pris la tête de l'indice de référence avec un bond de 5,5 % après avoir publié un revenu trimestriel supérieur à ses propres estimations.

Le fabricant allemand de puces Infineon Technologies a gagné 3,0 %, dans le sillage du sud-coréen Samsung Electronics qui a publié des résultats optimistes pour le quatrième trimestre.

La Deutsche Bank a grimpé de 0,4 % pour atteindre un sommet de plus de six mois. Le directeur financier du créancier allemand a déclaré dans une interview au Handelsblatt que l'entreprise est confiante d'atteindre un objectif de rentabilité clé cette année.

À la baisse, Airbus a chuté de 0,8 % après que Qatar Airways a annoncé qu'il demandait plus de 600 millions de dollars de compensation au constructeur pour des défauts de surface sur les avions de ligne A350. La société polonaise de messagerie InPost a chuté de 6,9 % et s'est retrouvée au bas de l'indice STOXX 600 après avoir annoncé une croissance trimestrielle du volume des colis plus faible que prévu dans le pays. (Reportage d'Anisha Sircar à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V et Ramakrishnan M.)